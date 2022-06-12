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為屏東鳳梨找出路 研發附加價值鱸魚湯、雞湯即食包
位在屏東縣內埔鄉龍潭果菜生產合作社，創造鳳梨多元價值，研發鳳梨相關產品，繼先前推出的鳳梨果乾、鳳梨黑巧克力果乾等產品，今年研發推出鳳梨的即食料理，包括蔭鳳梨鱸魚湯、蔭鳳梨雞湯，與鳳梨相關飲品，未來也打算結合石斑，推出鳳梨石斑湯即食料理。
龍潭果菜生產合作社理事主席何秉洋說，團隊本來就研發鳳梨相關產品，去年遇到鳳梨銷陸受阻，研發更多相關產品，農民還是要自己想辦法，今年推出結合鳳梨「蔭鳳梨鱸魚湯」、「蔭鳳梨雞湯」即食料理，定價一碗80元，未來朝與通路商合作。
何秉洋說，除即食料理外，今年飲品開發兩款，鳳梨膠質飲、三寶纖果飲，三寶纖果飲結合鳳梨、棗子、芒果，類似蔬果汁。也會持續研發相關產品，增加鳳梨多元性與附加價值性。
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