居服員確診人力雪上加霜 她日花2700元解燃眉之急

高雄疫情正值高原期，不少居服員染疫，讓照護人力更吃緊。長照2.0居家式服務目前高雄開案對象2萬6千多人，居家照顧服務員達6千多人，居服員有人確診不得不休息，有人深怕家人被波及暫時不接案，有居服員因照顧對象隱瞞確診跟著中鏢，也有人放心不下確診的服務個案，陪入住集中檢疫所，疫情下照見人性。

高雄市74歲謝媽媽洗腎5年，每周二、四、六一早搭計程車到醫院報到，有申請長照2.0資源，居服員會協助採買、備餐。謝媽媽本月初跌倒住院，住外縣市的獨生女返回高雄處理，擔心媽媽獨自生活有風險，想自費請居服員每周三天上午陪伴洗腎，照顧機構表示抽調不出人力，她連找4、5家人力仲介公司，總算找到一名可提供全日照顧的台籍看護，一天要價2700元，謝媽媽的女兒說「能請到看護就鬆口氣了，多花點錢也願意」。

謝媽媽的女兒說，疫情期間外籍看護工更難找人，非常時期只好多花一點費用請台籍看護工幫忙，她說，花一周時間才找到能照顧媽媽的人，預計13日上工，有人來陪伴媽媽，她才能回外縣市工作，否則一顆心只能懸著。

高雄市衛生局長期照顧中心主任林妙玲說，高雄市居家照顧服務員約有6千人，協助服務對象沐浴、如廁、陪就醫、採買、備餐等，服務對象依據失能程度評估分級，最輕是二級，最高是八級，二級每月能使用補助額度是1萬0020元，第八級是3萬6180元。林妙玲說，謝媽媽個案建議可請個管員協助檢視服務內容，也許能討論出更符合現況需求的內容，希望能盡量減輕家屬負擔。

居家照顧服務員薪資計算方式多元，有些服務單位採月薪，有些是算鐘點費，每小時不得低於200元，有些採取拆帳模式。拚命一點的居服員，不乏月入8萬以上者，防疫期間，許多居服員寧可減少工作量，由於工作過程要深入各家戶，憂心把病毒帶到下一戶人家，或讓家人受波及，是居服員寧可降低工作量，或暫時不接新案的考量。

高雄單親媽媽陳嘉齡照顧極重度腦性麻痺孩子「比比」，照服員每周一至周五來幫忙，5月底「比比」染疫，陳嘉齡一肩扛起照顧重擔，讓居服員暫時先休息，直到「比比」轉為陰性，才讓居服員恢復服務。陳嘉齡認為，相互體諒及同理心很重要，不願讓居服員涉險，她寧可自己獨力照顧孩子。

「服務染疫者不可怕，最怕是對方不願告知實情！」林妙玲說，居服員和服務對象近身互動，若得知對方有染疫，且家人無法代勞照顧，許多有責任感的居服員會著完整防護裝備提供服務，就怕服務對象隱瞞不告知，後遺症難料，畢竟居服員服務對象不只一戶，若在不知情狀況下帶著病毒趴趴走，一旦讓體弱的服務對象被感染，後果不堪設想。

林妙玲說，市府有提供快篩試劑給居服員及被服務對象，有症狀時可趕緊篩檢，早期發現，杜絕病毒散播。

疫情之下，人與人之間難免「諜對諜」，林妙玲說，有居服員得知服務對象染疫，被安排入住集中檢疫所，她擔心病患情況，自願陪著入住協助照顧，敬業精神感人。