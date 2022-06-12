非營利幼兒園2小時延托服務比率低 高市議員促全面推動

高雄市5月出生數為1094人、死亡數為2051人，持續生不如死。為減輕雙薪家庭接送負擔，公立幼兒園、非營利幼兒園有開辦延托服務，市議員陳致中指出，非營利幼兒園的2小時延托服務比率僅7%，41家中僅3家有2小時延托服務，家長陳情每天都在趕著接小孩，希望能全面推動延托。

教育局表示，非營利下課時間為5點，較公幼晚一小時，超過8成有提供1小時延托。新學期也會重新調查家長意願，盡量鼓勵機構提供多元延托服務。

陳致中說，接獲不少家長陳情，孩子就讀的非營利幼兒園沒有延托服務，等於每天5點就要趕著接孩子，疲於奔命。目前高市公立幼兒園2小時延托服務達46%，但非營利幼兒園僅7%，「這真的太低了，延托不能做半套！」

陳姓家長表示，因孩子就讀的非營利幼兒園延托2小時的服務開辦不成，只有延托一小時至6點，每天接孩子都很趕，希望能有2小時服務。蔡媽媽說，孩子就讀的非營利可延托至6點，但自己的上班時間彈性，5點前可接孩子，「有些上班族確實六點還沒辦法下班。」

教育局表示，目前有33家非營利幼兒園提供1小時延托服務，比率上超過8成，家長可6點接孩子，等於和公幼的兩小時延托的時間一樣。目前提供2小時延托的園數確實較少，新學期將重新調整家長意願調查表，讓家長能完整呈現需要延托的時段，盡可能滿足接送需求。高市長陳其邁說，政策上鼓勵公立和非營利幼兒園都提供延托服務，將要求教育局依照家長需求鼓勵機構辦理，讓雙薪家庭能夠無後顧之憂。

陳致中也指出，雖教育局有發調查表讓家長填寫，但目前的調查表已經先訂好開設時段，家長只能選擇參加與否，「這種做法是先話把再射箭，無法實際反映需求。」

目前全市未開延托園數為70個，公立有65園、非營利5園。教育局表示，延托服務為1至2小時，為了讓家長需求能實際反映，新學期也會修改調查表的形式。目前部分家長因參加人數少導致費用太高，選擇自行照顧，或找其他應對方法。

高雄市輔育人員職業工會秘書長楊秀彥表示，不論是公幼、非營利都應盡量提供延托服務，「只要服務在，就會有需求，服務應優於需求存在。」