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中國大陸嫁來台北 她出動行動快剪車上門義剪 撫慰長輩心
從中國嫁來台的宋群，從參加義剪融入台灣社會，現在她決定用愛回饋社會，參加移民署「新住民及其子女築夢計畫」，決定用改良的「行動快剪車」為行動不便的阿公、阿嬤打理髮型，回饋社會。
移民署表示，來自中國大陸江西的宋群，從17年前嫁來台灣台北後，認真向上的宋群便積極參與政府舉辦美髮技能培訓課程，並考取丙級證照，之後再公益團體幫忙下，不善面對人群的宋群，鼓起勇氣參加養老義剪活動。
看著臥病在床的阿公、阿嬤們，因為換人一新的髮型展露久違的笑容，甚至起身向宋群道謝，讓她內心成就感十足，內心逐漸泛起漣漪，職場上了也有支撐，成為一位「快手理髮師」。
當宋群發現移民署正在辦理「新住民及其子女築夢計畫」，她靈光乍現，懷著感恩的心結合自身剪髮專業報名參賽，幸運獲獎，再次開啟宋群的義剪生涯。
宋群表示，只要有人需要，她就會騎著改良的「行動快剪車」，百寶箱裡載著鏡子、電剪、各式剪刀、造型吹整及清理工具，還有按摩器具、客人圍裙及消毒與噴水器具等。除了為行動不便的阿公阿嬤打理髮型外，也會體貼協助阿公阿嬤按摩肩頸，陪他們聊天談心，讓不良於行又需要理髮的阿公阿嬤直呼「揪感心」。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民姊妹來台後，因價值觀、飲食習慣、氣候甚至信仰等問題，有不同的文化衝擊，在衝擊的過程中定會遇到不少逆境及挫折。移民署主辦「新住民及其子女築夢計畫」提供新住民築夢舞台，鼓勵新住民藉由自己的雙手種下夢想的種子。
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