改善茄萣觀光門面 正順北路今起刨鋪拚路平

高雄市工務局養工處即日起進行茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程，養工處表示，正順北路是為分流台17線車流量，現已成為重要交通要道，改善工程施作面積25255平方公尺，工程經費1100萬多元，預計最快6月20日前完工。

高雄市長陳其邁、工務局養工處長林志東及多位議員、里長今現場視察。林志東簡報表示，正順北路在2011年由營建署闢建完成，分流原台17線車流量，常有大型貨車、聯結車頻繁來往，需挑選適合的鋪面材料以提升道路面層承載力及耐久力。

林志東表示，本次施工採用的改質瀝青混凝土有強度高、抗車轍及抗載重能力較佳等特點，過去在前鎮區中山三、四路等有重車來往路段皆獲得不錯成效，雖改善成本比一般AC路面高出4成，但也彰顯市府路平決心，今年針對路平改善額外編列5.5億預算。

高雄市茄萣觀光發展協會理事長郭淑娥表示，正順北路已逐漸取代台17線，上下班是交通尖峰時段，大型車如遊覽車、貨櫃車、拖板車都會走這條路，而沿線有全台知名的候鳥景點茄萣濕地，進出及旅遊人口多，但因長久下來未進行維護，去年雨季整條路出現部分掏空，市府進行路面改善，讓在地人感受到市府重視，期望未來可提供長期性的維護。

郭淑娥說，正順北路兩旁樹蔭還不夠，而茄萣濕地停車場只有18個汽車格，當候鳥季來臨時，鳥友會出現沒有停車位的窘境，只能將車停到路旁，期望除了在不破壞環境前提下擴增停車場域，做好周邊配套設施，也可站在觀光發展角度，加強園藝吸引外地遊客前往，讓茄萣成為北高雄後花園，市府也才願意投入更多觀光資源。