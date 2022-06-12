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改善茄萣觀光門面 正順北路今起刨鋪拚路平

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市茄萣區正順北路雙線快車道改善工程採用強度高、抗車轍及抗載重能力較佳的改質瀝青混凝土，高雄市府常運用在大車常經過的路段，成效良好。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣區正順北路雙線快車道改善工程採用強度高、抗車轍及抗載重能力較佳的改質瀝青混凝土，高雄市府常運用在大車常經過的路段，成效良好。記者陳玫伶／攝影

高雄市工務局養工處即日起進行茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程，養工處表示，正順北路是為分流台17線車流量，現已成為重要交通要道，改善工程施作面積25255平方公尺，工程經費1100萬多元，預計最快6月20日前完工。

高雄市長陳其邁、工務局養工處長林志東及多位議員、里長今現場視察。林志東簡報表示，正順北路在2011年由營建署闢建完成，分流原台17線車流量，常有大型貨車、聯結車頻繁來往，需挑選適合的鋪面材料以提升道路面層承載力及耐久力。

林志東表示，本次施工採用的改質瀝青混凝土有強度高、抗車轍及抗載重能力較佳等特點，過去在前鎮區中山三、四路等有重車來往路段皆獲得不錯成效，雖改善成本比一般AC路面高出4成，但也彰顯市府路平決心，今年針對路平改善額外編列5.5億預算。

高雄市茄萣觀光發展協會理事長郭淑娥表示，正順北路已逐漸取代台17線，上下班是交通尖峰時段，大型車如遊覽車、貨櫃車、拖板車都會走這條路，而沿線有全台知名的候鳥景點茄萣濕地，進出及旅遊人口多，但因長久下來未進行維護，去年雨季整條路出現部分掏空，市府進行路面改善，讓在地人感受到市府重視，期望未來可提供長期性的維護。

郭淑娥說，正順北路兩旁樹蔭還不夠，而茄萣濕地停車場只有18個汽車格，當候鳥季來臨時，鳥友會出現沒有停車位的窘境，只能將車停到路旁，期望除了在不破壞環境前提下擴增停車場域，做好周邊配套設施，也可站在觀光發展角度，加強園藝吸引外地遊客前往，讓茄萣成為北高雄後花園，市府也才願意投入更多觀光資源。

養工處表示，市府目前在茄萣區已完成正順東路、濱海路一段及民族路刨鋪工程，今年將增設茄萣運動公園海洋特色遊戲場，面積0.22公頃，預定年底前完成。陳其邁表示，茄萣短期工程如金鑾路淹水問題改善、運動公園、白砂崙漁港景觀工程改善等都已在進行中，先改善生活品質，長期性的如茄萣行政中心、都市計畫等，將影響整個北高雄未來發展，市府也很重視。

高雄市茄萣濕地是台灣知名濕地景點之一，濕地前正順北路今天起進行路面改善工程。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣濕地是台灣知名濕地景點之一，濕地前正順北路今天起進行路面改善工程。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣濕地停車場只有18格汽車停車場，在地協會希望可在不破壞環境前提下擴增停車區域。記者陳玫伶／攝影
高雄市茄萣濕地停車場只有18格汽車停車場，在地協會希望可在不破壞環境前提下擴增停車區域。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳其邁今率隊視察茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程，養工處人員介紹刨鋪使用機器。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳其邁今率隊視察茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程，養工處人員介紹刨鋪使用機器。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳其邁（左二）今率隊視察茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程，養工處長林志東（右二）介紹強度較高的改質瀝青混凝土。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳其邁（左二）今率隊視察茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程，養工處長林志東（右二）介紹強度較高的改質瀝青混凝土。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳其邁今率隊視察茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程。記者陳玫伶／攝影
高雄市陳其邁今率隊視察茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程。記者陳玫伶／攝影

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