快訊

奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

三總經「大咖」：央行16日鐵定升息 主要原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄眷村「以住代護」租金低於社宅 青創新創申請踴躍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市以住代護「五年駐村」計畫以修繕完整熟成的眷舍登場，更以破盤行情的優惠租金釋出。圖／高雄市文化局提供
高雄市以住代護「五年駐村」計畫以修繕完整熟成的眷舍登場，更以破盤行情的優惠租金釋出。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局5月開放「十年駐村」回響熱烈，第一波就收到44件申請案；6月加碼推出「五年駐村」以低於社會住宅的優惠租金，提供青年創業或新創產業，承租修繕完整的熟成眷舍。文化局表示，希望未來脫穎而出者再創眷村活化新亮點，創造互助且交融的多元文化。

高雄是唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，保存近90公頃的眷村文化資產，市府從2014年就與國防部合作，展開全國首創的眷村保存計畫「以住代護」，從鳳山黃埔新村到左營建業新村、再擴展到岡山樂群村（醒村），9年來中央與地方政府投入近9億元進行房舍修繕與環境清整，成為公私協力維護珍貴文化資產的典範。

文化局表示，歷經人才基地、全民修屋、青創House等各期計畫的推展，黃埔、建業也形成一個特色有機村落，多數眷舍已修繕熟成，所以今年的以住代護徵選計畫邁開寬大的步伐，從歷史文化場域中「住」的意義，擴大延展至以「駐」為核心概念的產業群聚村落。

文化局指出，今年的以住代護不僅推出史上最大規模的徵選計畫，租金甚至比社會住宅來得更加優惠；現推出租金為每坪450元，比起鄰近租屋行情低25%至35%，等於是高雄今年釋出首批社會住宅「凱旋青樹」一般戶租金近8折，再加上租金僅以建築物面積計算，如再列入屋外免租金庭園面積，等同原社宅租金8折後再打8折。

文化局表示，眷村具稀有珍貴性與公共性，應回歸公眾，不宜由特定人士長期且無償獨有。國防部在與高市府的「國軍老舊眷村委託經營契約」中也載明收取經營權利金的作業規定，所以商業營運除不得無償使用，且應該酌收合理租金以符合公益原則。今年以住代護為簡化程序採取線上申請，「五年駐村」即日起開放申請至7月8日截止；「十年駐村」則長期持續徵件，每月底截止收件。相關資訊可上上FB官方粉絲團「以住代護 高雄眷村好生活」，或以住代護官網：https://khvillages.kcg.gov.tw

高雄市以住代護「五年駐村」計畫以修繕完整熟成的眷舍登場，更以破盤行情的優惠租金釋出。圖／高雄市文化局提供
高雄市以住代護「五年駐村」計畫以修繕完整熟成的眷舍登場，更以破盤行情的優惠租金釋出。圖／高雄市文化局提供
高雄市以住代護「五年駐村」計畫以修繕完整熟成的眷舍登場，更以破盤行情的優惠租金釋出。圖／高雄市文化局提供
高雄市以住代護「五年駐村」計畫以修繕完整熟成的眷舍登場，更以破盤行情的優惠租金釋出。圖／高雄市文化局提供

眷村 文化局 社會住宅

延伸閱讀

高雄今+1萬3023例 確診數、盛行率首次超過10%

北市小灣社宅戶無女兒牆防護 都發局：正加裝欄杆

台中為護樹社宅「換地方」荔枝老樹公園今完工喜迎客

石斑魚出口8億高雄占一半 陳其邁籲陸：遵守國際規範

相關新聞

居服員確診人力雪上加霜 她日花2700元解燃眉之急

高雄疫情正值高原期，不少居服員染疫，讓照護人力更吃緊。長照2.0居家式服務目前高雄開案對象2萬6千多人，居家照顧服務員達...

為屏東鳳梨找出路 研發附加價值鱸魚湯、雞湯即食包

位在屏東縣內埔鄉龍潭果菜生產合作社，創造鳳梨多元價值，研發鳳梨相關產品，繼先前推出的鳳梨果乾、鳳梨黑巧克力果乾等產品，今...

非營利幼兒園2小時延托服務比率低 高市議員促全面推動

高雄市5月出生數為1094人、死亡數為2051人，持續生不如死。為減輕雙薪家庭接送負擔，公立幼兒園、非營利幼兒園有開辦延...

中國大陸嫁來台北 她出動行動快剪車上門義剪 撫慰長輩心

從中國嫁來台的宋群，從參加義剪融入台灣社會，現在她決定用愛回饋社會，參加移民署「新住民及其子女築夢計畫」，決定用改良的「...

改善茄萣觀光門面 正順北路今起刨鋪拚路平

高雄市工務局養工處即日起進行茄萣區正順北路雙線快車道（正順東路至崎漏路）改善工程，養工處表示，正順北路是為分流台17線車...

高雄眷村「以住代護」租金低於社宅 青創新創申請踴躍

高雄市文化局5月開放「十年駐村」回響熱烈，第一波就收到44件申請案；6月加碼推出「五年駐村」以低於社會住宅的優惠租金，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。