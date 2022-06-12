高雄眷村「以住代護」租金低於社宅 青創新創申請踴躍

高雄市文化局5月開放「十年駐村」回響熱烈，第一波就收到44件申請案；6月加碼推出「五年駐村」以低於社會住宅的優惠租金，提供青年創業或新創產業，承租修繕完整的熟成眷舍。文化局表示，希望未來脫穎而出者再創眷村活化新亮點，創造互助且交融的多元文化。

高雄是唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，保存近90公頃的眷村文化資產，市府從2014年就與國防部合作，展開全國首創的眷村保存計畫「以住代護」，從鳳山黃埔新村到左營建業新村、再擴展到岡山樂群村（醒村），9年來中央與地方政府投入近9億元進行房舍修繕與環境清整，成為公私協力維護珍貴文化資產的典範。

文化局表示，歷經人才基地、全民修屋、青創House等各期計畫的推展，黃埔、建業也形成一個特色有機村落，多數眷舍已修繕熟成，所以今年的以住代護徵選計畫邁開寬大的步伐，從歷史文化場域中「住」的意義，擴大延展至以「駐」為核心概念的產業群聚村落。

文化局指出，今年的以住代護不僅推出史上最大規模的徵選計畫，租金甚至比社會住宅來得更加優惠；現推出租金為每坪450元，比起鄰近租屋行情低25%至35%，等於是高雄今年釋出首批社會住宅「凱旋青樹」一般戶租金近8折，再加上租金僅以建築物面積計算，如再列入屋外免租金庭園面積，等同原社宅租金8折後再打8折。