梅雨鋒面雨量豐 澎湖3座水庫近滿水位

今年梅雨帶來豐沛雨量，澎湖3座水庫目前儲水177萬噸，其中成功水庫今天達到滿水位104萬噸，儲水滿溢外洩，興仁與東衛2水庫也接近滿水位，全年用水不缺。

自來水公司馬公營運所主任曾合意表示，今年梅雨季滯留鋒面帶來豐沛的雨量，1月至今天，澎湖累積降雨量達685毫米，以全年降雨量1000毫米，今年前半年比往年下得多很多。

曾合意表示，澎湖成功、興仁與東衛3座地面水庫，在這波滯留鋒面帶來的雨量，確實發揮儲水功能，今天為止，3座水庫儲水量達177萬噸，其中成功水庫9公尺滿水位，儲水104萬噸，下午首見滿水位後的滿溢，至於東衛和興仁2座水庫，儲水達18萬和55萬噸，也都逼近滿水位的6.5公尺和11公尺，水庫持續進水中，近日3座水庫可望均出現滿水位景象。

澎湖氣象站表示，受到滯留鋒面影響，澎湖地區雨勢時大時小，短短2天累積下了近80毫米，雨勢明天可望趨緩。