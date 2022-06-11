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大社中山路受詬病 這次路面刨鋪前先檢視地底坑洞

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大社區中山路是連接國10、國1及觀音山風景區的重要道路，市府養工處進行道路刨鋪改善路面品質。記者徐白櫻／攝影
高雄大社區中山路是連接國10、國1及觀音山風景區的重要道路，市府養工處進行道路刨鋪改善路面品質。記者徐白櫻／攝影

高雄大社區中山路是連接國10、國1及觀音山風景區的重要道路，在地議員多次反映路況不佳。為避免道路刨鋪後因地下管線破損造成路面下陷，市府養工處與水利局通力合作，先使用透地雷達偵測路面下有無淺在致災孔洞，確定沒問題才重新刨鋪道路，近日中山路正在施作1.3公里，後續養工處還要完成大社區14條道路鋪設，總經費3736萬元。

市府養工處近日展開和平路、大吉路、中山路等道路改善工程，其中一處是中山路從金龍路至三民路口，長度1300公尺，總經費1300萬。市長陳其邁今天會同立委邱議瑩及在地議員視察位於中山路施工路段，施工人員原本要使用透地雷達偵測路面下方有無孔洞，但因為下雨因素取消。

養工處長林志東指出，路平、燈亮、水溝通是人民的基本要求，依據「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」採用標準化作物程序，從料廠出料到現場施工全程錄影，現場影像回傳至道路挖掘管理中心，手機下載APP就能看見影像，三方監控施工品質。

陳其邁說，過去原市區的道路預算多於縣區，為讓縣市合併後，道路品質一致，市府增加原縣區預算改善道路品質，今年大社區道路建設經費約7700萬，另有水利建設經費2.3億元；大社工業區大型車輛較多，工業汙染也在這裡，要同步改善居民的生活品質。

高雄市長陳其邁（右二）視察大社區中山路道路刨鋪工程，強調上任後編列更多預算改善縣區道路品質。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右二）視察大社區中山路道路刨鋪工程，強調上任後編列更多預算改善縣區道路品質。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 邱議瑩 縣市合併

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