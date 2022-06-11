金門文創生活節辦市集 展出在地特色商品超吸睛

受疫情影響延至六月舉辦的金門文創生活節今天在浯江書院舉辦成果發表市集，邀請受輔導的五家文創業者到場擺攤，展現業者的努力結晶，但因為天公不作美，活動中就下起大雨，現場民眾立刻鳥獸散，形成在場業者比民眾多的景象，金門縣文化局邀民眾趁周末到場走走。

這場「金門文創生活節」成果發表市集在下午14點登場，包括縣府秘書長陳祥麟、文化局長許績鑫、西門紅樓總監李志勇、建設處長李有忠等人都到場參與。

陳祥麟表示，金門縣文化創意產業發展計畫今年已邁入第六年，是一個全新的里程碑，感謝各界及所有對計畫給予肯定與支持的所有人，他也提到，文化局這次為各鄉鎮開發屬於自己的文化商品，結合在地的特色，用趣味的文創，讓金門被更多人看到。

今天參展的5家業者包括，肯娜國際有限公司推出了KBEER金門精釀「復刻冰菓室回憶-冰菓獅跟他好冰友」，透過酸酸甜甜的滋味，打造初戀的味道！進而傳達出金門精釀獨有的風味。

此外，田木子良品社-「來識金聲」的金門話書籤，則是從對傳承金門話的熱情出發，創造出經由文字紀錄與圖像轉譯的精美書籤，既實用又能學習金門特色；新銳創作者吳騏-則是推「風獅爺鬃毛襪」，取自風獅爺背上威風凜凜的鬃毛作為設計元素，並搭配上鮮豔亮眼的色彩，穿上後讓你走路有風又有風獅爺的保佑作用。

作客文人工作室的「作客」伴手禮，則主打花帔禮盒，據業者表示，花帔這承襲於金門八百多年歷史的花帔，為傳遞最初的祝福給新生嬰孩，更是有驅邪避凶和保庇賜福的意涵，期望新生兒都能平安長大。

另外，金門常見的海底遠古生物-鱟，也被製成背包，業者李家穎說，鱟有「夫妻魚」之稱，出現時都是雙雙對對，跟現在的「速食愛情」差很大，她的「浯島鱟背包」，就是用鱟的樣貌為雛形，製成手工皮製背包，傳達出成雙成對，堅貞厚實的情感。