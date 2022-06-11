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影／金門首次爬山挑戰賽熱血登場 50多輛改裝車競速

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府觀光處長丁健剛（左二）、台灣觀光旅遊聯盟總會創會理事長吳敏（左三）、賽車名人廖老大一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府觀光處長丁健剛（左二）、台灣觀光旅遊聯盟總會創會理事長吳敏（左三）、賽車名人廖老大一起合影。記者蔡家蓁／攝影

備受矚目的「2022THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃活動」今天上午在后湖海濱公園登場，在金門縣觀光處長丁健剛主持揮旗後，將近60輛疾速競飆，吸引超多觀眾到場觀戰，現場不時傳出尖叫與歡呼聲，讓民眾大呼過癮。

包括金門縣政府觀光處長丁健剛、台灣觀光旅遊聯盟總會創會理事長吳敏、台灣觀光旅遊聯盟總會車手代表陳柏蒼與賽事執行長鍾寺岳等人都到場主持開幕，隨即與車手合照後，宣告活動正式開始。

而主辦單位規劃的最佳觀賞點包含翟山坑道入口處、歐厝往后湖路段入口處、泗湖村莊觀景臺及后湖海濱公園等，今天一早就吸引不少車迷到場卡位，大家在看到賽車呼嘯而過的瞬間，都忍不住尖叫並猛按快門，氣氛相當熱烈。

今天適逢假日，不少家長也帶孩子到場觀看百年難得一見的賽車，酷炫的跑車外型、刺激的比賽和車手的駕駛技巧，緊緊抓住觀賽鄉親、車迷以及遊客的目光，大家都爭相與心儀的高檔賽車合影，但有民眾就說，沒看到賽車電影中火辣的「賽車女郎」，感覺有點可惜。

丁健剛表示，希望主辦單在交管部分，一定要做到滴水不漏，車手以安全第一，認真爭取好成績之餘，在金門比賽也能享受金門美好風景，並注意安全問題；他也呼籲民眾所有的管制路線，在比賽開始之後，禁止進出，因為賽事過程中，有一定的危險性，建議民眾要在主辦單位規劃的觀賞點觀賞，千萬不要有危險攝影行為。

有「台灣賽車教父」之稱的廖老大表示，他們上個月在澎湖比賽，這次在金門，封的路都不是在重要路段，對用路人影響最小，反而對離島的觀光效益是最大的，所以他很支持在偏鄉離島多舉辦賽車比賽，地方政府不用付很多經費，只要提供警力及路權，辦活動對外有推廣效益。

台灣觀光旅遊聯盟總會車手代表陳柏蒼說，這次是台灣觀盟與賽車協會一起舉辦金門賽，採用最新爬山賽制，結合觀光，沒有高強度的比賽強度，適合全家大小一來參與；這次受疫情影響有10幾輛沒來，只有約50多台車參與，未來希望每年都能來金門舉辦。

丁健剛表示，希望這次的賽車活動能做好示範，未來可跟中央爭取更多大型活動，帶動及提升金門所有觀光行銷及觀光人次的經濟效益。

金門首次爬山挑戰賽登場，精彩賽車場面，讓人大呼過癮。記者蔡家蓁／攝影
金門首次爬山挑戰賽登場，精彩賽車場面，讓人大呼過癮。記者蔡家蓁／攝影
主辦單位規劃的最佳觀賞點一早就吸引不少民眾到場「卡位」觀戰。記者蔡家蓁／攝影
主辦單位規劃的最佳觀賞點一早就吸引不少民眾到場「卡位」觀戰。記者蔡家蓁／攝影
與會貴賓與參賽車手一起高喊「金門讚」。記者蔡家蓁／攝影
與會貴賓與參賽車手一起高喊「金門讚」。記者蔡家蓁／攝影
不少家長帶小孩到場追星，並觀看精彩賽事，直呼過癮。記者蔡家蓁／攝影
不少家長帶小孩到場追星，並觀看精彩賽事，直呼過癮。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣觀光處長丁健剛主持揮旗後，將近60輛疾速競飆。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣觀光處長丁健剛主持揮旗後，將近60輛疾速競飆。記者蔡家蓁／攝影

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