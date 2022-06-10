獨╱金門首場賽車明登場 2輛車違規上路遭警方沒入

「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」將於明日登場，此次共有62輛賽車跨海來金門參賽，但今天卻發生有2輛參賽車，自行開車到比賽地點，路上遭警方攔查，警方意外查出，2輛車都是報廢車，竟懸掛他人車號牌行駛，依法將車輛查扣並開單，後續將移交監理所裁決，車輛確定遭沒入銷毀。

金門縣警局交通隊今天上午11時許在環島南路5段新頭路段，發現2輛醒目的車輛，其中一輛車有掛1面車牌，警方隨即進行攔查，透過內部系統查到兩輛車均為報廢車，隨即將車依法扣留，2車的3男1女也帶回隊上。

據車手表示，他們是專程從台北過來參加比賽，車子剛運至碼頭，他們詢問主辦單位如何將車移至會場，主辦單位電話回覆「可自行駕車」，他們才自行開車前往，沒想到開沒多久，就遭攔查，他們全程都很配合。

車上的人都說，大多的賽車都是沒牌，要靠拖車，但主辦單位這次未準備拖車，他們以為都有跟在地單位協商好了，才會上路，他們比賽多年，首次遇到這種事，覺得很無辜，現在只希望可以讓他們順利完賽。他們透露，車子花了將近5年的心血才逐年改裝好，但因為觸法，也沒辦法，願依規定將車子交由相關單位裁處。

有2輛賽車，跨海來金門參加「封路計時賽」，沒想到遭警方查出違規，依法沒入將銷毀。記者蔡家蓁／攝影

據警方透露，依規定這類改裝賽車，不能行駛於一般道路，本來就要用拖車或板車載運至活動現場，他說，會前的協調會中，主辦單位有說會準備車輛協助運送，這當中，到底是車隊還是主辦單位問題，還有待釐清。

由於2輛車，經查均為報廢車輛懸掛他車號牌行駛，違規事實明確，金門縣警局最後分別針對2車各開出2張舉發單，共4張罰單；分別是依違反道路交通管理處罰條例第12條的第1項第5款(使用他車牌照)、第9款(報廢登記之汽車仍行駛)，並依同條第2項前段沒入；另，號牌部分則依第12條第1項第5款(牌照借供他車使用)舉發，據悉最少會被處新臺幣3600元以上10800元以下罰鍰。

記者至截稿前，多次致電主辦單位陳先生，但手機都未接。