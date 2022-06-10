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高雄疫情處高原期 立委趙天麟偕防火宣導顧問團捐防疫物資

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委趙天麟（左七）號召各界捐贈防疫物資。圖／立委趙天麟服務處提供
立委趙天麟（左七）號召各界捐贈防疫物資。圖／立委趙天麟服務處提供

高雄疫情仍處於高原期，民間防疫物資需求增加。立委趙天麟會同多位高市議員及防火宣導大隊顧問團募集防疫物資，今天運送一批口罩酒精等物資捐贈高市消防局第四救災救大隊。趙天麟說，顧問團與各公私立單位協力，用行動替第一線防疫人員加油。

趙天麟偕高雄市議員江瑞鴻、鄭孟洳、李雅慧，以及防火宣導大隊顧問團的副團長柯翔鐘，顧問李惠閔、黃國展、黃靖如、翁志宗、余開生等人前往第四救災救大隊捐贈防疫物資。

趙天麟服務處指出，防火宣導大隊長黄秀麗登高號召下，顧問團共募集了61箱口罩、80桶酒精，全數提供在第一線救護出勤人員使用。代表消防局接受防疫物資的高雄市消防局副局長黃宗展說，因應防疫需求，消防員必須時常替換口罩，另外出勤清消的酒精消耗量也很大，感謝委員、議員及顧問團對消防人員的關心與支持。

防火宣導大隊長黄秀麗登高號召下，顧問團共募集了61箱口罩、80桶酒精贈送消防局第五大隊。圖／立委趙天麟服務處提供
防火宣導大隊長黄秀麗登高號召下，顧問團共募集了61箱口罩、80桶酒精贈送消防局第五大隊。圖／立委趙天麟服務處提供

趙天麟 口罩 酒精

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