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斯洛伐克團訪高雄 市府盼促進經貿交流

中央社／ 高雄10日電

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團今天參加高雄市政府舉辦的招商說明會，高市府邀請國巨、鴻華、智崴、世德工業等企業參與，助雙方認識彼此投資環境、盼促進產業合作。

斯洛伐克布拉提斯拉瓦省省長德若巴（JurajDroba）今天上午與高雄市長陳其邁簽署「高雄市及布拉提斯拉瓦省夥伴協定」，盼加深雙方合作。高雄市政府並在下午舉行招商說明會，助雙方認識彼此投資、產業環境，盼促進兩地經貿交流。

陳其邁在簽署儀式前接受媒體聯訪表示，鴻海、友達、台達電等台灣企業都在斯洛伐克有相當大的投資，斯洛伐克本身在高科技、汽車、石化等產業也有非常多基礎，可說是台商前進歐盟市場非常好的基地。

陳其邁指出，斯洛伐克的人力素質、教育，還有經商環境都非常優越，因此透過這次交流，也希望促進雙方在智慧城市、高科技產業以及智慧電動巴士等相關產業能全面合作。

德若巴也在夥伴協定簽署儀式上提及，目前比較常見有台灣企業到斯洛伐克投資，希望未來也能有更多斯洛伐克人有機會到台灣投資。

高雄市政府經發局長廖泰翔說明，招商說明會除介紹雙邊招商環境，也盼透過不同企業，增強雙邊交流。高科技產業方面，邀請到在5G AIoT和體感科技B2C端有非常多成就的智崴集團，半導體產業部分有國內最大被動元件企業國巨等參與。

廖泰翔說，針對斯洛伐克高度關注的汽車產業，邀請鴻海集團線上說明將來與高雄市政府在電動巴士方面的合作，及討論未來在歐洲推行的可行性。此外也邀請特斯拉汽車供應鏈一環、高雄在地企業「世德工業」，盼助高雄企業打入不同市場。

經發局資料指出，台灣方參與招商的企業包含，南六企業、長興材料工業、智崴資訊科技、鴻華先進科技、光陽工業、銘榮元新能源、海之寶企業、國巨、永記造漆、世德工業、大田精密工業、華宏新技等。會中有企業詢問當地畢業生薪資水準，及投資獎勵等優惠措施。

斯洛伐克 高雄市長 陳其邁

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