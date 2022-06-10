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「台灣版畫之父」廖修平金門辦個展 展出歷年精彩創作

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
有「台灣版畫之父」美譽的廖修平教授表示，此次展出作品共有60多幅，都是他從1960年代到2020年的創作。記者蔡家蓁／攝影
有「台灣版畫之父」美譽的廖修平教授表示，此次展出作品共有60多幅，都是他從1960年代到2020年的創作。記者蔡家蓁／攝影

曾是金門老兵、有「台灣版畫之父」美譽的廖修平教授，從今日起至6月28日在金門縣文化局展覽廳舉辦「福臨美至│2022廖修平作品金門展」，展出包括使用多種複合媒材創作的60多件精品版畫作品，堪稱是文化局今年度盛大的一檔展出。

廖修平與金門的淵源深厚，在八二三砲戰過後不久，從師大美術系畢業的他，就抽中「金馬獎」，被分發到「前線中的前線」大膽島服預官役，一直到民國50年才在小金門退伍，人生最精彩的「留金歲月」就在金門渡過。

因為這一段難忘的因緣，廖教授一直將金門視為其第二故鄉，對金門也特別眷顧，像這次策展人黃世團、前文化局長呂坤和等人，都是他在師大的學生。

今年87歲的廖修平今天也親自出席開幕典禮，他憶及，以前在大膽島當排長，都很怕「水鬼」晚上摸上來，睡也睡不好，吃的也都是發霉的大米跟饅頭，那段歲月真的很艱辛。

廖修平也介紹，這次展出的作品中，有海岸(一)二)(三)(四)，這是他在2020年所創作的，靈感來源是他年輕時在大膽島、小金門服役的回憶，當時經常面對一望無際的汪洋大海，海面在光照射映射出波光淋漓的景色，特別選為此次專輯封面，且一同展出別具象徵意義。

此次展出作品共有60多幅，都是他從1960年代到2020年的創作，版畫媒材種類包括：蝕刻銅版、木版、紙凹版、絲網版等，希望帶給金門民眾多元的版畫類型。

主題依循歷年創作有《符號人生》、《木頭人》、《季節歲月》、《默象》到《夢境》，並特列於2015年金門文化局之邀參與<画家画金門>活動，於當地寫生的繪畫小品3件，總60多件作品。

「福臨美至－2022廖修平作品金門展」從即日起至6月28日在金門縣文化局第一、二展覽廳展出，展出時間為每日的上午8時到下午17點30分。

廖修平這次展出的作品中，有海岸(一)二)(三)(四)，這是他年輕時在大膽島、小金門服役的回憶，當時經常面對一望無際的汪洋大海，海面在光照射映射出波光淋漓的景色。記者蔡家蓁／攝影
廖修平這次展出的作品中，有海岸(一)二)(三)(四)，這是他年輕時在大膽島、小金門服役的回憶，當時經常面對一望無際的汪洋大海，海面在光照射映射出波光淋漓的景色。記者蔡家蓁／攝影
「福臨美至│2022廖修平作品金門展」今天開幕，現場冠蓋雲集。記者蔡家蓁／攝影
「福臨美至│2022廖修平作品金門展」今天開幕，現場冠蓋雲集。記者蔡家蓁／攝影
「福臨美至│2022廖修平作品金門展」今天開幕，現場還安排精彩演出。記者蔡家蓁／攝影
「福臨美至│2022廖修平作品金門展」今天開幕，現場還安排精彩演出。記者蔡家蓁／攝影

金門 文化局 大膽島

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