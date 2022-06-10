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小琉球擬收保育費跨出第一步 平台會議一片贊同聲

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東小琉球疫情前迎來每年百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，屏縣府今天召開漁業、保育跨領域平台會議，首度拋出收取保育費議題。記者潘欣中／攝影
屏東小琉球疫情前迎來每年百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，屏縣府今天召開漁業、保育跨領域平台會議，首度拋出收取保育費議題。記者潘欣中／攝影

屏東小琉球疫情前迎來每年百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，本報一路追蹤報導小琉球面臨生態與觀光拉鋸議題，學者疾呼以總量管制和收費管制，卻是縣府、鵬管處一直不碰觸的敏感議題；海洋委員會日前開會協商後，屏縣府今天召開漁業、保育跨領域平台會議，首度拋出收取保育費議題，與會團體多表贊同，縣府表示後續訂定規則後，再到地方開說明會。

小琉球最近又進入旅遊旺季，繼續面臨生態與觀光拉鋸，環團日前發表珊瑚礁體檢12年成果報告，發現小琉球活珊瑚覆蓋率僅1到2成，全台最低；縣府今天召開第一次漁業及保育小平台會議，討論收費保育費、潮間帶承載量下修、珊瑚衰減嚴重海域劃設禁漁區等3項議題，海委會、漁業署、琉球區漁會、鵬管處和地方保育志工團體出席。

小琉球自然人文生態景觀區5個潮間帶，因過量遊客踩踏，海洋生物明顯衰退，縣府今年3月公告為保育示範區，杉福、漁埕尾和肚仔坪3處同一時段進入，由500人降至300人；縣府提案表示，海委會去年針對台灣濱海景點遊憩承載量與管理對策研究，琉球鄉潮間帶每日承載量杉福180至240人、漁埕尾270至360人、肚仔坪165至220人、蛤板灣330至440人、龍蝦洞60至80人，是否要依海委會報告下修承載量或輪修。

小琉球觀光協會發展協會理事長許博翰說，小島面積小，以輪休或降低承載量方式管制遊客進入潮間帶，會逼得遊客往其他海域跑，利弊難料，先把3個管制區做好較重要；小琉球自然人文生態發展會理事長陳文玉說，登島總量管制應先不談，首里現行潮間帶以覽線生態走廊是否達到保育成效；陳仕元說，3個潮間帶生態今年會持續監測、檢討承載量，潮間帶輪休暫不實施。

「生態不是廉價，要有付出，依各國的例子，值得推動！」中山大學教授張水鍇去年受縣府委託小琉球保育費收取可行性評估，調查顯示，97%遊客可接受、87%接受100元，63%接受法規上限120元，超過五成導覽員支持縣府為主管機關；保育費有以價制量、由具公信力的團體（信託基金會）管理、專款用於生態保護、教育宣導等優點，建議先以杉福潮間帶為示範，從60元開始，資源恢復後調至百元調查，若成功推動，則可推動導覽員分級制。

對於縣府首度拋出保育費收費議題，地方觀光和生態保育團體均無異議以「使用者付費」贊成，但好奇收多少較合理；陳仕元說，觀光保育費有發展觀光條例的法源依據，從研究調查和今天的平台會議，收取保育費已是共議，縣府後續訂定遊戲規則後，再到地方召開說明會。

環團日前發表台灣珊瑚礁體檢成果報告，發現小琉球活珊瑚覆蓋率大幅衰減為0至30%，全台最低；中山大學團隊認為，位於西北區的琉球水產動植物繁殖保育區，急需復育，建議劃設為單一完全禁漁區，或多個小區分區輪休，並在合適海域實驗復育；台灣咾咕嶼協會理事長理事長蔡俊吉擔心劃設禁漁區，會造成觀光業者和漁民的衝擊和對立，建議另覓合適海域；因完全禁漁區涉及漁民和水上遊憩行為，陳仕元表示會再討論。

屏東縣政府今天誰琉球鄉召開第一次漁業及保育小平台會議，討論收費保育費、潮間帶承載量下修、珊瑚衰減嚴重海域劃設禁漁區等3項議題，中山大學授張水鍇說明劃設完全禁漁區構想。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天誰琉球鄉召開第一次漁業及保育小平台會議，討論收費保育費、潮間帶承載量下修、珊瑚衰減嚴重海域劃設禁漁區等3項議題，中山大學授張水鍇說明劃設完全禁漁區構想。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天誰琉球鄉召開第一次漁業及保育小平台會議，討論收費保育費、潮間帶承載量下修、珊瑚衰減嚴重海域劃設禁漁區等3項議題。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天誰琉球鄉召開第一次漁業及保育小平台會議，討論收費保育費、潮間帶承載量下修、珊瑚衰減嚴重海域劃設禁漁區等3項議題。記者潘欣中／攝影

小琉球 潮間帶 珊瑚

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