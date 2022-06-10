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高市獸醫組麻醉吹箭隊 救援浪浪更有力

中央社／ 高雄10日電

為讓救援浪浪、麻醉管制並行，且考量近年救援及捕捉兇猛浪浪案件頻傳，高雄市動保處開班授課協助獸醫組成「吹箭隊」，提升獸醫吹箭製作與使用技巧，提高管制及結紮量能。

高雄市農業局新聞稿指出，吹箭是獸醫師常用到技能，但實際會操作吹箭的獸醫並不多，且近年民眾通報傷病動物需緊急救援、或具攻擊性動物挑釁騷擾追咬人案件頻傳，一般執業獸醫師在協助執行吹箭業務時，為避免實作經驗不足，高雄市動保處透過吹箭專業課程訓練分享，提升獸醫吹箭製作與使用技巧。

高雄市農業局表示，這次吹箭教育訓練課程並協助高雄市獸醫師公會獸醫組織吹箭隊，吹箭具有高度技巧性，但麻醉藥又需要領有執照獸醫師才能使用，若兩者能結合，除提高麻醉藥物使用安全性及執行效率外，也能協助轄內遊蕩犬的管制及結紮量能。

動保處指出，今天及24日共舉辦2場動物吹箭實作教育訓練課程，由動保處技正陳威智為轄內獸醫介紹吹箭技術與使用規範。內容以生動活潑方式，介紹吹箭技術所需知識、使用時機及注意事項，搭配課後戶外的自製吹箭及吹靶練習。

高雄市動保處長葉坤松表示，捕捉兇猛、具攻擊性等不易捕捉流浪犬貓或野生動物時，須在獸醫監督下，由特定人員進行吹箭麻醉，以提高執行安全及效率。

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