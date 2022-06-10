疫情高原期民眾捐血意願降五成 高雄血液庫存快見底

高雄疫情處於高原期，加上近日豪雨影響，民眾捐血意願下降近五成，缺血情況堪比去年防疫三級警戒，據台灣血液基金會統計，高雄各血型血液庫存數量不足3000袋，全市日平均用血量約1100多袋，可用存量剩不到4天，用量告急。

據台灣血液基金會血液庫存統計，今天下午高雄各血型庫存，用量急缺，用量只剩下4天以下。

高雄捐血中心指出，嘉南高屏澎東地區每天約需2000袋的醫療用血，光高雄日平均用血量就能高達1100多袋，安全庫存量須維持9000至一萬袋，但目前各血型實際庫存不足3000袋，屬急缺狀態。

除高雄有用血需求，高雄捐血中心仍須供應屏東、台東以及澎湖醫療用血，同時也要顧及緊急備用的血量，若血情持續告急，醫院端將採取減量供應。

高雄捐血中心轄下11處捐血站、室，以往每周平日可募得2800袋血，今年初下降至2千袋左右，減少近3成，隨著南台灣疫情來到高原期，5月捐血數量，更銳減至5成，缺血情況，堪比去年防疫升級三級警戒。

造成民眾捐血意願降低的原因，兼任高雄、台南捐血中心企畫課長楊贛屏說，疫情升溫及梅雨鋒面都會影響民眾捐血意願，現階段已無法滿足醫院用血訂單，若缺血情形持續，恐對醫療用血造成嚴重衝擊。

基於疫情考量，以往會前往校園、部隊、工廠及公司舉辦的捐血活動，也陷入停擺狀態，嚴重影響血液募集，現階段「補血」都需派遣捐血車到市區或社區，及仰賴民眾主動到捐血站、室才能採血。