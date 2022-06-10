金門連日大雨 金湖鎮長陳文顧視察排水溝 杜絕水患

金門地區近日連續豪大雨，有鑑於已屆汛期、梅雨季及颱風季節來臨，為防範水患，金湖鎮長陳文顧今日率團隊巡視鎮內各區排水溝、溪流排水效率改善情形，盼同仁戮力在汛期前儘快完成所有清淤工作。

陳文顧在今天上午率公所秘書黃景俊、建設課長陳書文等人巡視鎮內的區排水溝、溪流排水效率改善情形，並積極針對市區街道各排水溝、山外溪、白龍溪及后壠溪等清除區排雜草、樹木、水芙蓉、垃圾（空瓶罐）、淤積泥等雜物，除委外協助清淤外，也要求所有清潔隊同仁加強清理各道路、街道水溝，戮力在汛期前儘快完成所有清淤工作。

陳文顧說，「防災重於救災」，唯有超前部署、防範未然，提前防汛工作萬全的準備，才能有效減少因災害所帶來的損失，並落實做好防汛作業，以避免梅雨季及颱風期間因水溝、溪流、河川堵塞而造成積水或淹水情形，確保民眾生命財產安全。