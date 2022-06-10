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金門連日大雨 金湖鎮長陳文顧視察排水溝 杜絕水患

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮長陳文顧視察鎮內各區排水溝、溪流排水效率改善情形，盼超前部署，杜絕水患。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧視察鎮內各區排水溝、溪流排水效率改善情形，盼超前部署，杜絕水患。圖／金湖鎮公所提供

金門地區近日連續豪大雨，有鑑於已屆汛期、梅雨季及颱風季節來臨，為防範水患，金湖鎮長陳文顧今日率團隊巡視鎮內各區排水溝、溪流排水效率改善情形，盼同仁戮力在汛期前儘快完成所有清淤工作。

陳文顧在今天上午率公所秘書黃景俊、建設課長陳書文等人巡視鎮內的區排水溝、溪流排水效率改善情形，並積極針對市區街道各排水溝、山外溪、白龍溪及后壠溪等清除區排雜草、樹木、水芙蓉、垃圾（空瓶罐）、淤積泥等雜物，除委外協助清淤外，也要求所有清潔隊同仁加強清理各道路、街道水溝，戮力在汛期前儘快完成所有清淤工作。

陳文顧說，「防災重於救災」，唯有超前部署、防範未然，提前防汛工作萬全的準備，才能有效減少因災害所帶來的損失，並落實做好防汛作業，以避免梅雨季及颱風期間因水溝、溪流、河川堵塞而造成積水或淹水情形，確保民眾生命財產安全。

陳文顧表示，目前全國疫情嚴峻，金湖鎮公所除落實各項防疫工作外，也積極辦理相關防汛及防颱整備工作，以確保設施功能正常與排水順暢，希望能在災害應變分秒必爭的情形下，切實做好萬全的準備，以提升政府機關整體防救災能力。

金湖鎮長陳文顧今日率團隊巡視鎮內各區排水溝、溪流排水效率改善情形。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧今日率團隊巡視鎮內各區排水溝、溪流排水效率改善情形。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧今日率團隊巡視鎮內各區排水溝、溪流等，要求相關單位做好改善。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮長陳文顧今日率團隊巡視鎮內各區排水溝、溪流等，要求相關單位做好改善。圖／金湖鎮公所提供

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