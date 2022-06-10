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高雄與斯洛伐克首都成姊妹市 帥哥議員喊「愛上台灣」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
斯洛伐克國會議員及布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）一行10人訪台，今天上午在高雄展覽館簽訂夥伴協定。記者徐白櫻／攝影
斯洛伐克國會議員及布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）一行10人訪台，今天上午在高雄展覽館簽訂夥伴協定。記者徐白櫻／攝影

斯洛伐克國會議員及布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）一行10人訪台，今天在高雄簽訂夥伴協定，布拉提斯拉瓦成為高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市。簽約儀式完成後，市長陳其邁招待參訪團搭郵輪出海，年僅27歲的帥哥議員史丹奇克（Andrej Stančík）開心分享說「他愛上台灣了」，年輕帥氣外型成參訪團亮點。

高雄市府表示，2020年斯洛伐克COVID-19疫情嚴重，高雄捐贈30萬片口罩給布拉提斯拉瓦省，隔年斯國也回贈16萬劑疫苗，布省省長德若巴發布影片替台灣祈福，並連續2年聲援支持台灣加入世界衛生大會。省長德若巴與市長陳其邁簽訂夥伴協定，布省將成高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市，全面促進經濟、衛生、科技、觀光、文化及教育等領域合作。

市長陳其邁指出，中山大學提供10個全額獎學金給斯洛伐克學生，另在產業部分，鴻海、友達、台達電在斯洛伐克都有相當大的投資，斯國具備高科技、汽車、石化等產業，可說是台商前進歐盟市場非常好的基地，此外，斯國的人力素質、教育及經商環境都非常優越，未來盼促進智慧城市、高科技產業及智慧電動巴士相關產業合作，今天下午安排實質的交流討論。

省長德若巴說，此行感受很多溫暖與熱情，跟台北相較，高雄讓人覺得非常賓至如歸，可說是台灣的支柱，希望未來雙方有進一步學術、科技、藝術等層面交流，在民主與自由上也會跟台灣並肩前進。

參訪團中，27歲議員史丹奇克受關注，他致詞說「 I really fall in love Taiwan（我真的愛上台灣了）」，這句話讓會場氣氛頓時輕鬆起來。

他說，今天是參訪的最後一天，有些心裡話想分享，台灣的科技與經貿實力令人驚豔，可說是經貿科技強國，另外他以為台灣會跟其他亞洲國一樣，來後發現台灣的民主與人權甚至比斯洛伐克先進，值得學習，此外，台灣面對野心勃勃的中國，每個國家都應該跟台灣同一陣線抵抗強權。

年僅27歲的帥哥議員史丹奇克（Andrej Stančík）開心分享說「他愛上台灣了」，人民的溫暖與熱情讓他非常感動。記者徐白櫻／攝影
年僅27歲的帥哥議員史丹奇克（Andrej Stančík）開心分享說「他愛上台灣了」，人民的溫暖與熱情讓他非常感動。記者徐白櫻／攝影
布拉提斯拉瓦與高雄簽訂夥伴協定，成為高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市。記者徐白櫻／攝影
布拉提斯拉瓦與高雄簽訂夥伴協定，成為高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市。記者徐白櫻／攝影
斯洛伐克參訪團成員搭乘郵輪出海，省長史丹奇克等人還特別換裝搭船。記者徐白櫻／攝影
斯洛伐克參訪團成員搭乘郵輪出海，省長史丹奇克等人還特別換裝搭船。記者徐白櫻／攝影

斯洛伐克 陳其邁

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