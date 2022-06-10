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斯洛伐克訪團抵高 德若巴：雙方友誼來自危機中扶持

中央社／ 高雄9日電

斯洛伐克參訪團今晚下榻高雄，市長陳其邁設晚宴接待，陳其邁說，盼疫情過後有機會造訪布拉提斯拉瓦省；布拉提斯拉瓦省省長德若巴說，感謝高雄曾贈口罩，雙方友誼來自危機中彼此扶持。

陳其邁今天晚上舉辦晚宴接待斯洛伐克參訪團，陳其邁說，自己非常熱愛斯洛伐克，因為斯、台2國是共享民主價值的夥伴，而高雄更是台灣民主起源地，共享推動民主經驗。

陳其邁並以台灣諺語「呷人一口、還人一斗」形容雙方友誼，就像當初斯洛伐克有難時，高雄慷慨捐贈30萬枚口罩，而當台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重時，斯洛伐克也捐贈16萬劑疫苗，台灣人對此非常感激。

陳其邁說，高雄今年舉辦台灣燈會以1500台無人機展示心型斯洛伐克國旗，象徵2國友誼常存，希望疫情過後有機會造訪布拉提斯拉瓦省，也期待雙方在各層面都有更廣泛的交流。

德若巴（Juraj Droba）也邀陳其邁回訪斯洛伐克，他還提到自己來到台灣5次，今天是第1次來到高雄，非常感謝市府的溫暖款待，覺得台灣人跟斯洛伐克人很相似，都十分親切，也同樣熱愛民主自由。

德若巴並稱讚與高雄的友誼是來自於危機中的彼此扶持，感謝高雄在歐洲疫情爆發之際大力捐贈口罩，保住斯洛伐克人民生命安全，同時很驕傲自己的國家援助台灣16萬劑疫苗，以回報曾經的幫助。

德若巴也感謝台灣駐斯洛伐克代表李南陽與國立中山大學促成2地學術及文化交流，相信一定能讓台灣民眾與斯洛伐克關係更加緊密。

由斯洛伐克國會議員與布拉提斯拉瓦省組成的訪團近日抵台，並在今天南下高雄參訪，此行重頭戲之一是明天將由德若巴與陳其邁簽署夥伴協定，布省將成高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市。

李南陽對市府支持2地友誼深表謝意，也盼簽署夥伴協定後，雙邊能從城市間的交流，拓展到2國更多元的合作。

斯洛伐克 陳其邁 疫情

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