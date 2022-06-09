《台灣男子葉石濤》高雄首映 藉藝術轉譯文字能量

高雄人出品文學電影《台灣男子葉石濤》，今晚在大遠百舉行高雄首映會，記錄台灣指標性作家葉石濤與台灣史交織的人生。市長陳其邁出席支持，葉石濤之子葉松齡特別回送一本父親為台灣文學領域留下的經典「台灣文學史綱」。《台灣男子葉石濤》於6月17日正式上映。

人稱「葉老」的葉石濤，後半生於高雄左營舊城創作出許多經典作品，2008年過世。陳其邁表示，葉老在世時努力促成高雄擁有一座自己的文學館，並親筆提下「高雄文學館」館銜，提攜後進不遺餘力，作品影響了各領域不同年代的創作者。「台灣文學史綱」喚醒了台灣作家的主體性，是第一部從台灣人觀點出發的文學史綱，彰顯了台灣價值。

葉石濤作品涵蓋小說、評論、文學史、隨筆、翻譯作品等，與鍾肇政在文壇號稱「北鍾南葉」。曾歷經日本統治、二二八事件、白色恐怖、八九零年代社會運動、解嚴、報禁黨禁解除、政黨輪替，在坎坷顛沛中仍堅持寫作。他以台灣主體意識完成「台灣文學史綱」，在文學史上首次將台灣提升為主體位階，給予台灣作家新的定位與視角。

監製林靖傑表示，透過高規格電影質感的呈現，希望台灣重量級作家能夠讓更多人認識與瞭解，這部片子在藝術價值以外，更有深厚的理念傳遞其中。現今疫情對於藝文圈衝擊甚大，願每一位創作者無論世界如何改變，都堅持初心、創作不輟。