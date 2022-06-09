快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

捐贈口罩結情誼 高市10日與斯洛伐克布省締盟

中央社／ 高雄9日電

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）率團訪台，此行還有個重要任務，就是明天將由布拉提斯拉瓦省與高雄市締盟。高市府致力城市外交，曾捐贈30萬片口罩給布拉提斯拉瓦省，開啟交流契機。

高雄市與斯洛伐克早有交流，高雄市政府官員今天對中央社記者表示，市長陳其邁上任後，對提升高雄能見度非常重視，積極推展城市外交，2020年捐贈30萬片口罩給布拉提斯拉瓦省（Bratislava），為雙方埋下友誼種子。

高市府行政暨國際處長項賓和接受中央社記者訪問表示，高市府2020年11月捐贈30萬片醫療口罩給布拉提斯拉瓦省，陳其邁還與省長德若巴（Juraj Droba）進行跨國視訊連線，當時雙方就有共識希望能互訪、締盟。

此外，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（KarolGalek）2021年12月也曾率經貿團來訪高雄，參加高市府主辦的商洽會、智慧城市論壇等活動。項賓和說，斯洛伐克對高雄發展智慧城市、電動車等領域很有興趣，希望進一步商業交流。

高雄市與布拉提斯拉瓦省近年互動頻繁，雙方也敲定今年由德若巴親自到高雄與陳其邁簽訂夥伴締盟協定。高市府官員說，陳其邁在擔任總統府副秘書長時，就與台灣駐斯洛伐克代表李南陽相識，這次締盟，李南陽居中牽線出了不少力。

高市府表示，斯洛伐克對台灣相對友好，2003年台灣在首都布拉提斯拉瓦市設置代表處，目前有鴻海、友達、台達電3家台商在當地設廠。

而德若巴對台灣也相當友善，2021年5月24日曾以推特及錄製影片方式慰問高雄市，並關切台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，鼓勵台灣人堅強抗疫，並表態支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

布拉提斯拉瓦省位處斯洛伐克西隅，因與奧地利、匈牙利兩國接壤，又是首都布拉提斯拉瓦市（Bratislava City）所在地，為斯國最重要政經中心。

據規劃，斯洛伐克參訪團今天晚上抵高，陳其邁將設晚宴歡迎，明天上午在高雄展覽館由陳其邁與德若巴簽訂夥伴締盟協定，下午舉行招商說明會，期間還會安排訪團搭乘遊艇，參觀高雄市港風貌與建設。

斯洛伐克 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

高雄兒童疫苗接種率近75% 陳其邁盼達8成目標

疫情還在高原期 市長慰問前線醫護下午宣布是否停課

台積高雄新廠動土時程不變

高雄確診數高 國民黨批：陳其邁自大導致

相關新聞

羅智強行腳桃園要擴大祈福走台灣 向支持者致謝

台北市前議員羅智強今天上午在臉書表示，走完祈福桃園516里後，想把祈福桃園的心意擴散為祈福台灣。

影／阿娘喂！ 金門辦首場賽車 「廖老大」現身粉絲瘋狂

「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」即將於明天起一連舉辦兩天，有台灣賽車教父之稱的「廖老大（廖志賢）...

斥資48億…屏鵝公路種樹百里2.0 下月動工

行政院長蘇貞昌當屏東縣長時推動屏鵝公路「種樹百里」計畫，要將高屏大橋至鵝鑾鼻112公里省道打造成綠色觀光廊道，30年後，...

高港距岸5海浬禁捕 漁民盼放寬

高雄商港距岸5海浬禁止船隻捕撈作業，漁民受限多年十分不滿，梓官漁民盼放寬限制，旗津漁民要求研擬補償機制輔導退場。高市海洋...

防獼猴吃農作 農業局：架電網最有效

高雄旗山、美濃、六龜山區獼猴多，農民困擾已久，農友為保護農作，懸掛假人、假猴道具等花招都試過，但防不勝防，市議員林富寶一...

綠園道「垃圾撿不完」 高雄議員盼企業認養

高雄市鐵路地下化綠園道去年8月完工，橫跨左營至鳳山，全長15.37公里，沿途老舊屋舍彩繪牆面成為打卡熱點，但隨之而來垃圾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。