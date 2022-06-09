捐贈口罩結情誼 高市10日與斯洛伐克布省締盟

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）率團訪台，此行還有個重要任務，就是明天將由布拉提斯拉瓦省與高雄市締盟。高市府致力城市外交，曾捐贈30萬片口罩給布拉提斯拉瓦省，開啟交流契機。

高雄市與斯洛伐克早有交流，高雄市政府官員今天對中央社記者表示，市長陳其邁上任後，對提升高雄能見度非常重視，積極推展城市外交，2020年捐贈30萬片口罩給布拉提斯拉瓦省（Bratislava），為雙方埋下友誼種子。

高市府行政暨國際處長項賓和接受中央社記者訪問表示，高市府2020年11月捐贈30萬片醫療口罩給布拉提斯拉瓦省，陳其邁還與省長德若巴（Juraj Droba）進行跨國視訊連線，當時雙方就有共識希望能互訪、締盟。

此外，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（KarolGalek）2021年12月也曾率經貿團來訪高雄，參加高市府主辦的商洽會、智慧城市論壇等活動。項賓和說，斯洛伐克對高雄發展智慧城市、電動車等領域很有興趣，希望進一步商業交流。

高雄市與布拉提斯拉瓦省近年互動頻繁，雙方也敲定今年由德若巴親自到高雄與陳其邁簽訂夥伴締盟協定。高市府官員說，陳其邁在擔任總統府副秘書長時，就與台灣駐斯洛伐克代表李南陽相識，這次締盟，李南陽居中牽線出了不少力。

高市府表示，斯洛伐克對台灣相對友好，2003年台灣在首都布拉提斯拉瓦市設置代表處，目前有鴻海、友達、台達電3家台商在當地設廠。

而德若巴對台灣也相當友善，2021年5月24日曾以推特及錄製影片方式慰問高雄市，並關切台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，鼓勵台灣人堅強抗疫，並表態支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

布拉提斯拉瓦省位處斯洛伐克西隅，因與奧地利、匈牙利兩國接壤，又是首都布拉提斯拉瓦市（Bratislava City）所在地，為斯國最重要政經中心。

據規劃，斯洛伐克參訪團今天晚上抵高，陳其邁將設晚宴歡迎，明天上午在高雄展覽館由陳其邁與德若巴簽訂夥伴締盟協定，下午舉行招商說明會，期間還會安排訪團搭乘遊艇，參觀高雄市港風貌與建設。