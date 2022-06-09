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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

高雄前鎮漁港設施打站 每天可供千名外籍船員接種

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會近日與高雄市政府衛生局、海洋局合作，在前鎮漁港歐盟碼頭設立施打站。圖／台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會提供
台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會近日與高雄市政府衛生局、海洋局合作，在前鎮漁港歐盟碼頭設立施打站。圖／台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會提供

為降低外籍船員染疫及重症死亡風險，台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會近日與高雄市政府衛生局、海洋局合作，在前鎮漁港歐盟碼頭設立施打站，以每天可施打1000人的量能安排外籍船員接種疫苗加強劑。

魷魚暨秋刀漁船公會總幹事施教智表示，自去年底開始，疫苗陸續到位，公會便透過漁業署協調，陸續安排返港外籍船員施打疫苗，此外，前鎮漁港正在進行改建工程，因此透過市府相關單位協助，把戶外歐盟碼頭設為接種場所，公會也貼心準備電扇，替等候接種的外籍船員消解熱氣。

公會說明，這次施打疫苗的船員本身都是在漁船工作的船員，若新聘僱來台的外籍漁工，會按漁業署規範，至少要完成2劑疫苗施打，若已完成3劑施打者優可先聘用。

目前施打場次分為6月7日、6月9日下午及6月13日與20日可全天施打，每天可供1000名船員施打，量能充足，目前預計可幫2500人完成接種，同時也供這次進港的船員接種。

公會表示，或後續還有其他船員有施打需求，也可到前鎮漁港附近的合作的醫療院所施打。

台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會近日與高雄市政府衛生局、海洋局合作，在前鎮漁港歐盟碼頭設立施打站。圖／台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會提供
台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會近日與高雄市政府衛生局、海洋局合作，在前鎮漁港歐盟碼頭設立施打站。圖／台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會提供
台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會近日與高雄市政府衛生局、海洋局合作，在前鎮漁港歐盟碼頭設立施打站。圖／台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會提供
台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會近日與高雄市政府衛生局、海洋局合作，在前鎮漁港歐盟碼頭設立施打站。圖／台灣遠洋魷魚暨秋刀漁船公會提供

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