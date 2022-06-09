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連日高雄豪雨水源濁度飆升 水公司應變調整供水

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄水源濁度飆升，今天凌晨高屏溪攔河堰河道濁度一度飆至從2萬8000度，直到下午降為8500度。圖／南水局提供
高雄水源濁度飆升，今天凌晨高屏溪攔河堰河道濁度一度飆至從2萬8000度，直到下午降為8500度。圖／南水局提供

梅雨滯留鋒面影響，高雄水源濁度飆升，今天凌晨高屏溪攔河堰河道濁度一度飆至從2萬8000度，直到下午降為8500度；甲仙攔河堰濁度也不低，同樣隨雨勢趨緩，濁度下降，為確保民生供水無虞，自來水公司七管處已啟動措施調整供水。

據中央氣象局今天上午資訊指，高雄山區日累積雨量桃源區達119毫米、甲仙區120毫米、六龜區172毫米、杉林區147毫米、茂林區86毫米及美濃區89毫米，直到接近中午山區雨勢才減緩。

受梅雨滯留鋒面影響，水源濁度飆升，南水局官網顯示，高屏溪攔河堰今天凌晨河川流量達每秒778.5立方公尺，河道濁度從2萬8000度直到下午3時許，才降到8500度；甲仙攔河堰濁度也從凌晨逾5000度直到下午4時許，才降為1485度。

由於河道濁度會影響淨水廠處理水量，水公司七管處為確保民生供水無虞，已將每天高屏溪攔河堰取量80萬噸，減量取用，改用低濁度的地下水、伏流水，並用南化水庫聯通管取原水支援高雄。

高屏溪 梅雨 南化水庫

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