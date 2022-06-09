高市港區AI智慧號誌連動 獲2022年亞太智慧城市獎

高市小港區重車多，車禍事故頻傳，為改善高雄港聯外交通，高市交通局運用AI 智慧號誌紓解交通瓶頸，此計畫在5個入圍國際城市中脫穎而出，獲選今年IDC亞太智慧城市獎（SCAPA）。今年3月港區聯外道路及台17線沿海路段，建置AI智慧化交通號誌系統，3.7公里有16處號誌化路口，24小時依車流量控管燈號，據統計節省20%通行時間、降低壅塞。

交通局表示，這套AI智慧交通號誌系統是目前全國利用AI智慧號誌控制，範圍最長、路口數最多的路段。智慧系統可依當下的交通路況，即時運算並調控號誌，並透過AI影像分析交通流量的順暢程度，達到降低路口停等延滯、增進幹道續進效率、優化多號誌化路口交通的目標。

交通局智慧運輸中心主任王志綱指出，經去年一整年時間，利用實際車流資料訓練AI模型，模擬不同交通狀況下的調整模組，系統可24小時不間斷監測，整體減少20%通行時間，各路口的停等時間也縮短13%。交通局預計將此系統推展至高速公路周邊市區道路，期能讓交通更順暢。

IDC亞太區智慧城市獎素有智慧城市奧斯卡獎之稱，今年度的評選結果甫出爐。「高雄港聯外交通改善，運用AI智慧號誌紓解交通瓶頸」在交通基礎建設類與上海、新南威爾斯、宿霧及越南等共5個亞太城市競逐，最後由高雄獲獎。