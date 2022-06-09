澎湖首例確診孕婦順利生產 母嬰均安

一名懷胎40周的新冠肺炎確診孕婦，8日晚間在三總澎湖分院順利生產，母女均安，是澎湖首例確診產子的個案，縣長賴峰偉向醫護表達感謝，也祝福這對母子健康平安。

三總澎湖分院婦產科醫師蔡秀婷表示，這名孕婦在家快篩陰性，但因同住家人呈陽性反應，昨晚到醫院待產時，院方依程序再作一次PCR檢測，結果也呈陽性。

醫院為確保醫護團隊安全及生產過程順利，決定在專責病房執行接生，手術時由婦兒科團隊全程配戴N95口罩、穿著雙層防護衣裝備，至夜間11點左右，確診孕婦產下健康女嬰，也是澎湖首例確診產子個案。

澎湖縣長賴峰偉得知產婦順利生產，代表縣府感謝所有醫療團隊的合作，並祝福母親早日康復，小女嬰平安成長。醫院表示，目前母嬰都住專責病房，尚會再替嬰兒做PCR，確認有無垂直感染情形。

澎湖縣政府另指出，三總澎湖分院在疫情時期為擴大醫療能量，在醫療大樓五樓開設專責病房，收治中症患者，讓原本的重症患者可以在負壓隔離病房接受治療，達到分流。