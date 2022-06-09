鼓勵民眾在高捷繳停車費 首度推集點領「免費一次票」活動

到高捷除了搭車，還可以繳停車費、買餐券！高雄捷運公司和高市交通局自2014年起攜手，代收高市路邊停車費，只要民眾持繳費單至高捷各站點服務台都可繳費，依照合約，高捷每張可抽成4元。為鼓勵民眾多多利用高捷繳停車費，即日起至7月底，只要集滿20張高捷代收繳費證明，就可以在車站服務台兌換一張高雄捷運「免費一次票」。

根據統計，目前高捷每月平均代收1142件停車費，服務至今已8年。除了繳停車費，高捷服務台也有代售餐券、電影和展覽票等服務，包括王品集團旗下餐廳、漢來海港吃到飽餐廳、林皇宮、聯上大飯店等。

高捷也提醒，代售餐券服務僅在草衙、凱旋、三多、中央公園、美麗島、巨蛋、鹽埕埔等7站，民眾如需購買要注意購買站點，以免白跑一趟。