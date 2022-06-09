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澎湖海巡添生力軍 35噸巡防艇投入服勤

中央社／ 澎湖縣9日電

海巡署新建造35噸巡防艇，今天駛返澎湖，在完成訓練鑑測後，投入澎湖海上巡緝與防疫救護等工作。

澎湖海巡隊發布新聞表示，海巡署今年籌建海巡艦艇計畫，配置一艘35噸巡防艇給澎湖，編號3503號新巡防艇，今天由擔任艇長的澎湖子弟薛富強，自高雄駛返澎湖，2艘執勤中的巡防艇舉行噴水，海巡隊長陳永鋒率隊迎接新戰力。

澎湖海巡隊表示，新建造35噸巡防艇，配置有2部高速主機，最高航速達45浬，相當於每小時83公里，續航力可達600浬，由於具備船速快、吃水淺和操作靈活等優點，最適合島礁與淺灘的海域，加上噴水射程超過60公尺，可充分掌握海上執勤的機動性，強化海上執勤能量，確保海域安全。

澎湖海巡隊目前共配置有1艦10艇，包括有1000噸的屏東艦和10艘20至100噸的大小巡防艇。

海巡署 澎湖 屏東

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