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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

蔣月惠米酒裝質詢酒駕害命 屏警局：死亡數下降

中央社／ 屏東縣9日電

屏東縣議員蔣月惠自製米酒裝，今天在縣政議會總質詢上指屏東酒駕肇事害命全台最高，縣長潘孟安反駁數據錯誤、鬼扯；交通大隊則說，死亡數大幅下降。

蔣月惠在議場自演自唱，並自製印有米酒標誌的寶特瓶假裝飲酒，質詢批評縣長潘孟安任內，屏東的酒駕肇事害命全台最高，不見任何防制酒駕措施，部分遭到酒駕害命的家屬，卻求償無門。

潘孟安回應，蔣月惠數據錯誤、鬼扯，透過定期或不定期的路口攔檢，同步透過教育宣導喝酒不開車，也增加公共運輸、代駕服務量能，全面防堵酒駕發生。潘孟安說，可協助被害人透過代位求償機制，但希望的是不要再造成任何家庭破碎。

屏東縣政府警察局交通大隊長賴宏偉告訴中央社記者，屏東縣酒駕死傷人數從民國107年524件，去年減到456件，今年截至5月僅有133件，呈現逐年下滑。因酒駕的死亡數從去年26件，今年至今只有4件，大幅下降防制成果明顯。

屏東縣政府 酒駕 潘孟安

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