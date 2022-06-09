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屏鵝公路砸42億電桿下地 打造全台示範景觀省道

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」，包括桿線下地及植栽改善兩大部分，42億元將用於電力桿線下地。記者潘欣中／攝影
「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」，包括桿線下地及植栽改善兩大部分，42億元將用於電力桿線下地。記者潘欣中／攝影

行政院長蘇貞昌任職屏東縣長時推動屏鵝公路「種樹百里」計畫，將台1線高屏大橋屏東端至台26線鵝鑾鼻間112公里省道打造成綠色觀光廊道，30年後過半路段電力桿線仍未地下化。

為還給用路人美麗的天際線，蘇貞昌指示規畫「種樹百里2.0」，公路總局將斥資48.8億元，全線電桿地下化外，並補植或換植喬、灌本，成為「景觀省道」示範路段，定7月動工，明年1月完工。

公路總局第3區養護工程處說，屏鵝公路長112公里，目前電力桿線尚未下地路段約69公里，台電纜線為淨空需求需要修剪，為還給行道樹自然生長空間和用路人美麗天際線，進而提升屏鵝公路「種樹百里」景觀風華，公路局偕同台電公司、農委會林業試驗所等相關機關，跨域合作共同啟動「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」，主要是桿線下地及植栽改善兩大部分。

42億元用於電力桿線下地，包括相關電信、固網、有限電視、路口號誌也配合一併下地；植栽改善部分6.8億元，由林業試驗所提供各路段喬、灌木植栽建議與諮詢，經盤點部分路段植裁有缺株或生長不佳情形，南州路段的艷紫荊將換植，佳冬戰備道的木棉保留，由公路局辦理全線路段喬、灌本的補植及局部換植，在林業試驗所建議下，將配合沿線環境，以種植台灣原生樹種為主，種下3700株喬木及64萬株灌木。

第3區養護工程處說，除沿線電桿線下地，還給用路人完整的天際線，並恢復行道樹生長空間，營造簡單、親切、自然、好維護及具特色的國境之南景觀新風貌；另配合沿線環境改善沿線植栽，使行道樹維護管理作業更有效，展現永續的植栽綠美化效果，提升屏鵝公路「種樹百里」景觀風華，讓屏鵝公路成為全台景觀示範大道。

明年1月完工期程是配合明年農曆春節假期，屆時屏鵝公路會有7個工區同時動工，會請縣警局交通隊視工程進度紓導及規畫替代道路，也會向地方政府說明，請民眾見諒。

行道樹 屏東縣

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