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高雄綠園道垃圾多 里長嘆：撿都撿不完

聯合報／ 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高市綠園道去年完工後成為民眾休憩去處，但民眾隨手亂丟的垃圾造成環境髒亂，三民區還請大學生使用志工時數協助清理。記者林巧璉／翻攝
高市綠園道去年完工後成為民眾休憩去處，但民眾隨手亂丟的垃圾造成環境髒亂，三民區還請大學生使用志工時數協助清理。記者林巧璉／翻攝

高雄市鐵路地下化綠園道工程去年8月全數完工，綠園道橫跨左營至鳳山，全長15.37公里，總經費43億元，沿途老舊屋舍妝點牆面彩繪後，更吸引不少人拍照、打卡。開放至今，綠園道成為民眾休憩、運動、遛狗好去處，但隨之而來的垃圾、狗便問題讓當地里長叫苦連天，呼籲民眾要有公德心。議員林于凱說，市府應設計認養制度，讓企業維護公園。

「撿都撿不完，停車的人順手就丟下衛生紙、手搖杯，甚至是一袋垃圾。」三民區豐裕里里長謝錫元說，綠園道優美，但民眾不珍惜，常常停完車就順手丟垃圾，他常利用空檔幫忙撿垃圾，但是撿的速度永遠趕不上丟的快。工務局表示，會多宣導民眾共同維護環境，也要求包商協助清潔，希望民眾能養成不亂丟垃圾的好習慣。

高雄市公園總面積近3000公頃，林于凱說，公園維護經費一年約有6億元，但經費包含路燈、步道、鋪面、植栽等，能放在清潔人力上的非常有限。林于凱說，市府應設計認養制度，如新建案周邊有公園開闢計畫，應讓建商認養公園，在期限的維護。在日本就有公園委託經營管理的制度。

謝錫元表示，使用綠園道的民眾很多，但願意隨手幫忙維護的人卻很少，雖綠園道不在豐裕里內，但為了維護懷境，謝錫元常推著推車撿垃圾。他呼籲，民眾應有公德心，共同維護公共環境。

林于凱指出，高雄從前市長陳菊時代，就廣設公園，但後續維護為了棘手的事。「硬體蓋好，沒錢維護，不只在高雄，在全台地方都很常見。」因中央會補助地方興建經費，但不會補助維護經費，而地方政府的財政通常也無力負擔數量龐大的公園維護。

高市綠園道去年完工後成為民眾休憩去處，但民眾隨手亂丟的垃圾造成環境髒亂，三民區還請大學生使用志工時數協助清理。記者林巧璉／翻攝
高市綠園道去年完工後成為民眾休憩去處，但民眾隨手亂丟的垃圾造成環境髒亂，三民區還請大學生使用志工時數協助清理。記者林巧璉／翻攝
高市綠園道去年完工後成為民眾休憩去處，三民區部分路段有畫設路邊停車格，卻遭車主亂丟垃圾，造成環境髒亂。記者林巧璉／翻攝
高市綠園道去年完工後成為民眾休憩去處，三民區部分路段有畫設路邊停車格，卻遭車主亂丟垃圾，造成環境髒亂。記者林巧璉／翻攝
高市綠園道去年完工後成為民眾休憩去處，民眾隨手亂丟的垃圾造成髒亂，包商曾放置垃圾袋但成效不佳也有礙觀瞻。記者林巧璉／翻攝
高市綠園道去年完工後成為民眾休憩去處，民眾隨手亂丟的垃圾造成髒亂，包商曾放置垃圾袋但成效不佳也有礙觀瞻。記者林巧璉／翻攝

認養 高雄市

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