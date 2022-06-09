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漁民爭取放寬高雄商港捕撈限制 1個月內研擬雙贏解方

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鄰近高雄港的旗津、小港等地漁民爭取放寬捕撈限制，由立委賴瑞隆邀集中央與地方單位與漁民召開座談會。記者徐白櫻／翻攝
鄰近高雄港的旗津、小港等地漁民爭取放寬捕撈限制，由立委賴瑞隆邀集中央與地方單位與漁民召開座談會。記者徐白櫻／翻攝

高雄商港外海5海浬內禁止捕撈，旗津、小港地區漁民不滿受限多年影響生存權，立委賴瑞隆昨邀集相關單位研討畫設漁業專區可行性。會議達成共識，盼在一個月內，找出雙方可接受的解決方案，確保漁民工作權及生存權。

航港局2001年規範，高雄港距岸5海浬內商港範圍禁止捕撈作業，林園以北、梓官以南均被畫入商港區，多年來引發前鎮、小港、旗津、梓官等地漁民反彈，動輒受罰10萬元起跳。

賴瑞隆表示，旗津漁業是重要產業，近期眾多漁民反映，高雄商港外港泊區畫定公告迄今，未隨高雄港區機能發展及吞吐量等時空背景調整，漁民受限，須駛離商港區5浬以外水域才能作業，對漁民作業安全影響甚鉅。

賴瑞隆進一步指出，高雄港近年重心往南延伸至二港口的第六、第七貨櫃中心一帶，一港口旗津、哈瑪星等地轉型成為親水休憩場域，其實在法規內有漁業專區的預留空間，過去不曾討論，盼即早因應城市時空背景轉變，滾動式檢討商港範圍及漁業作業空間，以創造港口及漁業藍色經濟發展的雙贏局面。

旗津、小港等地漁會代表及漁民近40人出席旗津公所座談會。議員簡煥宗說，旗津漁民因商港開發犧牲很大，2萬居民幾乎都是從事漁業相關工作，盼商港法的限制能放寬，若真的不行也要適度補償，協助漁民退場。

會中達成共識，漁業署、交通部會同台灣港務公司、市府海洋局於一個月內，依商港法第三條第6款之規定，找出雙方可接受的解決方案。港務公司高雄分公司表示，遵循會議結論，會朝此方向討論。

鄰近高雄港的旗津、小港等地漁民爭取放寬捕撈限制，由立委賴瑞隆邀集中央與地方單位與漁民召開座談會。記者徐白櫻／翻攝
鄰近高雄港的旗津、小港等地漁民爭取放寬捕撈限制，由立委賴瑞隆邀集中央與地方單位與漁民召開座談會。記者徐白櫻／翻攝

漁民 賴瑞隆

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