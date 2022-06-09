防疫避免人員接觸 高雄、安平商港區視訊查驗船員

為避免COVID-19疫情傳播，移民署國境事務大隊高雄港隊在高雄港、安平港商港區改以視訊執行船員辦理上下船的證照查驗，透過對講機與影像設備，確保查驗品質也減少人員接觸。

移民署今天新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間人員往來大幅減少，電子商務暢旺，加上防疫物資、原物料需求孔急，國際商港貨運暢旺，也導致全球貨運塞港嚴重。港口運送物資靠貨船、貨船航行靠船員，需照顧好船員，才能穩定航運。

移民署表示，為避免人員接觸造成疫情傳播，國境事務大隊高雄港隊將高雄港及安平港商港區船員辦理上下船的查驗據點，均以視訊方式執行證照查驗。

移民署說明，船員辦理上下船均在室外進行，查驗據點人員會透過對講機及擷取影像設備指引船員配合取下口罩，進行人證核對。船員亦可透過麥克風詢問查驗人員相關問題，確保查驗品質同時避免人員接觸，防堵病毒境外移入。

此外，船員每次辦理上下船手續、查驗結束後也會立即清消查驗環境與可能接觸場域，以確保下一批船員安全，讓船員通關安心，也維護船員、港區工作人員及境內社區安全。

移民署指出，國境事務大隊高雄港隊為落實防疫工作，去年疫情3級警戒時，已在所有查驗檯上加裝防疫透明隔板，移民官也一律佩戴口罩、手套、護目鏡及穿著隔離衣執行證照查驗，以減少感染風險。今年再改用視訊查驗，盼進一步確保港區安全。