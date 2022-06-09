快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

高雄兒童疫苗接種率近75% 陳其邁盼達8成目標

中央社／ 高雄9日電

高雄市長陳其邁今天到高雄長庚醫院視察表示，高雄兒童COVID-19疫苗多數學校在昨天都已接種完，但有零星學校安排到今天，預計接種率今天就會超過75%，希望整體能達到8成目標。

陳其邁今天上午到高雄長庚醫院視察小兒科特別門診，並慰勞醫護，會前聯訪媒體詢問兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種進度與兒童送醫制度。

陳其邁說，高雄的政策是小朋友盡量要看醫師，不要只用視訊診療，透過診所和9間醫院、4個社區站的快篩陽特診，讓醫師現場檢視小朋友有無需要住院的警示症狀，這樣比較安心。有急重症情況，也通令119、衛生局、各大醫院一定要盡快送醫，讓小朋友得到妥善照顧。

對於高雄醫療量能，陳其邁表示，高雄市昨天專責病房空床率是52%，醫療量能充足。但近期在疫情高原期，專責醫院、醫療人員都非常辛苦，心理、精神、工作壓力都很大，今天來對醫護人員表達感謝，也盼藉由建立良好的輕重症分流制度減輕醫療負擔。

陳其邁說明，長庚醫院共備有383床專責病房，其中20床是加護病房，還有親子醫護專區，由婦產科與兒科提供最好的照顧。長庚也是負責整個高屏地區的病房調度與中重症病患後送支援的醫院，包含屏東的病童與中重症患者都可能會送來長庚和義大醫院治療。

陳其邁表示，長庚醫院副院長龔嘉德、林孟志在他擔任市長2年來都準時出席每天晚上的專家會議，讓防疫工作都能按部就班、逐步落實，昨天晚上12時左右打給林孟志的時候，都還在醫院忙碌，真的非常辛苦，因此希望來給醫護加油打氣。

陳其邁 長庚 高雄市長

延伸閱讀

疫情還在高原期 市長慰問前線醫護下午宣布是否停課

確診者火化作業 陳其邁希望要兼顧防疫、尊嚴及家屬感受

陳其邁談確診者往生 要兼顧防疫、亡者尊嚴及家屬追思

微軟亞灣新創加速器公布入選團隊 高雄7業者獲選

相關新聞

羅智強行腳桃園要擴大祈福走台灣 向支持者致謝

台北市前議員羅智強今天上午在臉書表示，走完祈福桃園516里後，想把祈福桃園的心意擴散為祈福台灣。

影／阿娘喂！ 金門辦首場賽車 「廖老大」現身粉絲瘋狂

「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」即將於明天起一連舉辦兩天，有台灣賽車教父之稱的「廖老大（廖志賢）...

斥資48億…屏鵝公路種樹百里2.0 下月動工

行政院長蘇貞昌當屏東縣長時推動屏鵝公路「種樹百里」計畫，要將高屏大橋至鵝鑾鼻112公里省道打造成綠色觀光廊道，30年後，...

高港距岸5海浬禁捕 漁民盼放寬

高雄商港距岸5海浬禁止船隻捕撈作業，漁民受限多年十分不滿，梓官漁民盼放寬限制，旗津漁民要求研擬補償機制輔導退場。高市海洋...

防獼猴吃農作 農業局：架電網最有效

高雄旗山、美濃、六龜山區獼猴多，農民困擾已久，農友為保護農作，懸掛假人、假猴道具等花招都試過，但防不勝防，市議員林富寶一...

綠園道「垃圾撿不完」 高雄議員盼企業認養

高雄市鐵路地下化綠園道去年8月完工，橫跨左營至鳳山，全長15.37公里，沿途老舊屋舍彩繪牆面成為打卡熱點，但隨之而來垃圾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。