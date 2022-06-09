高雄兒童疫苗接種率近75% 陳其邁盼達8成目標

高雄市長陳其邁今天到高雄長庚醫院視察表示，高雄兒童COVID-19疫苗多數學校在昨天都已接種完，但有零星學校安排到今天，預計接種率今天就會超過75%，希望整體能達到8成目標。

陳其邁今天上午到高雄長庚醫院視察小兒科特別門診，並慰勞醫護，會前聯訪媒體詢問兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種進度與兒童送醫制度。

陳其邁說，高雄的政策是小朋友盡量要看醫師，不要只用視訊診療，透過診所和9間醫院、4個社區站的快篩陽特診，讓醫師現場檢視小朋友有無需要住院的警示症狀，這樣比較安心。有急重症情況，也通令119、衛生局、各大醫院一定要盡快送醫，讓小朋友得到妥善照顧。

對於高雄醫療量能，陳其邁表示，高雄市昨天專責病房空床率是52%，醫療量能充足。但近期在疫情高原期，專責醫院、醫療人員都非常辛苦，心理、精神、工作壓力都很大，今天來對醫護人員表達感謝，也盼藉由建立良好的輕重症分流制度減輕醫療負擔。

陳其邁說明，長庚醫院共備有383床專責病房，其中20床是加護病房，還有親子醫護專區，由婦產科與兒科提供最好的照顧。長庚也是負責整個高屏地區的病房調度與中重症病患後送支援的醫院，包含屏東的病童與中重症患者都可能會送來長庚和義大醫院治療。

陳其邁表示，長庚醫院副院長龔嘉德、林孟志在他擔任市長2年來都準時出席每天晚上的專家會議，讓防疫工作都能按部就班、逐步落實，昨天晚上12時左右打給林孟志的時候，都還在醫院忙碌，真的非常辛苦，因此希望來給醫護加油打氣。