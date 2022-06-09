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高捷小港林園線環評初審、綜合規畫通過 最快年底動工

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運小港林園線本周接連通過環境影響評估初審和綜合規畫報告書。圖／高市捷運局提供
高雄捷運小港林園線本周接連通過環境影響評估初審和綜合規畫報告書。圖／高市捷運局提供

高雄捷運小港林園線本周接連通過環境影響評估初審和綜合規畫報告書，高市捷運局表示，目前環境影響說明書及綜合規畫報告分別通過專案小組初審會議及捷運計畫審查委員會，如後續綜合規畫、環評及基本設計皆順利獲中央核定，最快今年底可動工，目標是119年完工通車。

行政院環境保護署本周召開環境影響評估專案小組第二次初審會議，針對4月環評小組初審會議所提意見審查，討論議題包括RL7高架站設站的妥適性、施工交通狀況、周邊黑翅鳶生態的監測等。高市府透過視訊會議逐一說明，獲初審會議建議通過。

市府感謝環評委員的提醒及建議，也表示，將以最大的努力在施工期間進行各項生態環境保護措施，減輕施工對環境的影響。

捷運局局長吳義隆指出，地方關注的RL7站址問題，捷運局與中油公司及石油公會多次溝通討論，現行提送方案已距離中油廠區外300公尺遠。未來延伸至屏東路段，經過中油廠區及其他化工廠區，將全面採用防火防爆鋼板防護罩，以隔絕噪音、熱氣、防爆、遮焰等防護功能，預防捷運設施受到周邊廠區工安事故影響。這些防護設施皆已運用在台電、化學工程生產區、捷運等工程。

昨天交通部召開「小港林園線綜合規畫」審查委員會視訊會議，會議結論通過高雄市政府所提小港林園線綜合規畫報告。也要求高雄市政府依與會各委員及單位所提意見修正報告書，並由專家學者確認後，依程序提報送交通部核轉行政院核定。

高雄市副市長林欽榮表示，捷運小港林園線計畫路線行經三大國家級產業園區，年產值合計逾1.52兆，更是南部半導體材料S廊帶重要一環。小港林園地區長期環境汙染、港區重車威脅，這些都是國家經濟、政策發展下的犧牲，當地亟需捷運建設帶動整體發展，小港林園線實有重要性及必要性。

高雄捷運小港林園線本周接連通過環境影響評估初審和綜合規畫報告書。圖／高市捷運局提供
高雄捷運小港林園線本周接連通過環境影響評估初審和綜合規畫報告書。圖／高市捷運局提供

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