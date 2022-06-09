高市徵才市總圖登場釋1500職缺 提供職業診斷面試髮型

6月逢畢業季，多家廠商啟動徵才計畫，向社會新鮮人及一般求職者招手。高雄市勞工局6月11日下午2點至5點在高雄市立圖書館總館1樓戶外廣場，舉辦「高雄雄青FUN薪就業！」大型現場徵才活動，邀請40家國內知名廠商設攤，提供超過1500個工作機會。

勞工局表示，此次求才廠商包含承億酒店高雄、點點心、帕莎蒂娜、家樂福、樂多多、全家、萊爾富、健身工廠、日月光、三井資訊及華東科技等40家企業，提供飯店餐飲相關職缺、儲備幹部、企劃人員、營運專員、各類工程師、技術員等工作機會，平均薪資近34K。

鄰近總圖的承億酒店高雄預計於今年秋季營運，擴大徵才逾百名職缺，並釋出業務經理、財務經理及公關副理等18個管理職缺，最高薪資上看4萬元以上。振宇五金、雲雀國際、光寶科技及21風味館也持續招兵買馬，共提供超過300名以上職缺，有興趣的民眾現場備好履歷直接面試。

勞工局表示，現場備有各項政策工具諮詢服務，並邀集10多家配合「安穩僱用計畫 2.0」廠商辦理專案徵才，現場面試後可立即申請。當天也針對求職者免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」，安排專業顧問進行諮詢服務，前30名完成者還可獲得「好Young包」精美小禮，可向前鎮就業服務站預約報名。另外勞工局訓練就業中心職訓美髮班，也在現場提供面試決勝髮型，可望協助民眾順利錄取理想職缺。