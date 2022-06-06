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許崑源逝世周年線上音樂會 朱立倫等人預錄現身

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫錄影追思高雄市前議長許崑源。圖／擷取自音樂會直播
國民黨主席朱立倫錄影追思高雄市前議長許崑源。圖／擷取自音樂會直播

今天是6月6日，兩年前的今天高雄前市長韓國瑜罷免選舉投票結果出爐，高雄市前議長許崑源意外墜樓身亡，引起各界震驚。許崑源之女許采蓁也決定延續父志，將投入2022市議員選戰。今天許采蓁舉辦線上追思音樂會，也邀請國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平及前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康等人預錄影片，展現藍營團結氣勢。

許采蓁在音樂會開始前感性致詞、追思父親，許采蓁說，「還記得爸爸在車上摟著年幼的我，告訴我做人要飲水思源。」許采蓁說，許崑源離開得突然，他有許多想法、改善在地的念頭還沒實現，「當時很多人問我要不要出來選，但實在太悲傷，我無法想任何事情。」

「你不一定要走你父親的路，把他的精神延續下來，用你的角度去發現問題、為人民發聲。」許采蓁說有一位長輩告訴自己，只要你看得到不公不義，你有想改變高雄的念頭，想服務鄉親就應該出來參選，這樣的勉勵也讓許采蓁堅定了自己的使命，找到了下半生的使命。

許采蓁說，很感謝自己決定參選，她自己一路把名為父親的拼圖慢慢地拼湊起來，如果說這場選舉是為了父親，不如說是她自己更加了解父親的過去，「讓我知道他在我人生中缺席時，究竟為高雄做了什麼。」

南台灣交響樂團也帶來多首精彩曲目，演奏同時也播出朱立倫、王金平等人預先錄好的追思影片。朱立倫說，許崑源是自己的好朋友，過去對整個台灣、高雄貢獻很大，許議長重情重義，「無論我成功或失敗，他永遠在我身邊、站在我身邊，是我的好朋友也是我的好兄弟。」

朱立倫說，自己這兩年非常懷念許崑源，兩年也過得很快，希望大家不只是懷念許議長，更要祝福許崑源的家人一切順利、平安。

王金平也錄影現身，他說，許崑源生前對市政的付出令人感恩，許崑源做人講義氣、講道義，雖然已離開我們，但精神仍然同在。王金平說，許采蓁非常難得，有意願出來選議員，跟隨許崑源的腳步，「我們要支持、肯定、鼓勵她，讓她順利當選，讓許議長的精神延續。」

高雄市長陳其邁也錄影現身，引發部分線上網友不滿。陳其邁說，自己和許崑源認識許久，許崑源非常豪爽、熱心，對於所有後備議員更是不分黨派非常照顧，對於選民服務相當熱心，希望藉由音樂會，思念許議長的大家能夠再次追思許崑源。陳其邁說，人生有時，音樂與思念無限，希望大家都能把許議長放在心裡，一起努力。

高雄市副議長陸淑美、立委吳怡玎、高雄市議員陳美雅等人也錄影感念許崑源，大家都提及許崑源生前不分藍綠，只要是對市政有幫助，都願意全力支持。

立法院前院長王金平錄影追思高雄市前議長許崑源。圖／擷取自音樂會直播
立法院前院長王金平錄影追思高雄市前議長許崑源。圖／擷取自音樂會直播
高雄市前議長許崑源兩年前的今天意外墜樓身亡，許崑源女兒今天舉辦線上追思音樂會懷念父親。圖／擷取自音樂會直播
高雄市前議長許崑源兩年前的今天意外墜樓身亡，許崑源女兒今天舉辦線上追思音樂會懷念父親。圖／擷取自音樂會直播

許崑源 朱立倫 王金平 韓國瑜 陳其邁

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