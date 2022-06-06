潘孟安四度獲遠見五星縣市長 卸任後當屏東永遠的志工

屏東縣長潘孟安今北上接受遠見雜誌頒贈五星縣市長獎，潘孟安連四年蟬聯五星縣市長，今年任期將屆滿，各界關心他的下一步，潘孟安說「當一天和尚敲一天鐘」，會堅持做到最後一天，未來將擔任屏東永遠的志工，隨時當屏東的啦啦隊。

屏東縣長潘孟安今年不僅獲遠見雜誌縣市長施政滿意度調查評定五星縣市長，且施政滿意度、施政分數均為全台第一，雙料冠軍，也受到遠見雜誌高度評價，認為潘孟安帶領屏東找到城市的光榮感，為畢業成績寫下最美好的一頁，就連同獲五星縣市長的嘉義縣長翁章梁都打趣他樹立難以超越的「潘孟安障礙」。

潘孟安說，每個縣市治理條件不同，面臨的挑戰也不一樣，但他認為不論哪一個縣市首長都是希望為人民謀求、創造幸福，屏東在國境之南，鄰近二個直轄市、後山是花東，屏東只能勇往直前。在贈獎典禮上，潘孟安也透過影片分享個人哲學，「沒有傘的孩子跑得比別人快」，人民要的不只是有能力的首長，更要謙卑為懷，堅持初衷。

今年是潘孟任期最後一年，各界關注他的動向，他在現場接受媒體訪問時說，他從2014年12月25日就任屏東縣長至今，始於抱持「如臨深淵、如履薄冰」的心情，一天當二天用，戰戰兢兢不敢鬆懈，感謝縣民的信賴及縣府團隊將近8年的陪伴打拼，到今年12月25日卸任以前他都是屏東縣長，他會全力以赴到最後一刻。

至於下一任的繼任者，潘孟安期待重大建設能延續，但他尊重下一任的施政，「不在其位不謀其政」，他會擔任屏東永遠的志工，隨時當屏東的啦啦隊。