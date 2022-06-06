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產地面積增加又遇疫情 屏東高樹芋頭價格腰斬

中央社／ 屏東縣6日電

屏東高樹鄉芋頭進入盛產期，今年受到疫情、產地面積增加與氣候影響，收購盤商減少，價格腰斬，民進黨立委鍾佳濱今天到場了解，並表示農糧署媒合芋頭加工廠商收購。

屏東高樹鄉芋頭去年種植面積約396公頃，因為價格高，導致今年種植面積增加到約500公頃，生產面積增加，又遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響買氣，價格比去年大幅降低，盤商收購意願也不如去年。

鍾佳濱上週接到前高樹鄉公所秘書廖榮長反映後，今天前往高樹鄉與芋農座談，鍾佳濱在會中表示，農糧署媒合芋頭加工廠商收購，未來將協助農民成立產銷班，並持續與農糧署溝通，協調台灣各地產期、建立地方品牌，避免類似狀況再度發生。

一名芋農說，去年每台斤產地價高達30多元，今年只剩15元左右，售價腰斬，肥料、農藥、紙箱等生產資材與人力工資卻不斷上漲，根本不敷成本。還有芋農表示，芋頭採收過後，很快就會過熟，一不小心，「上品芋」就會因為置放時間過長而變「下品芋」，因此相當著急。

農糧署 鍾佳濱 屏東

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