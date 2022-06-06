高市核發「台灣職安卡」 營造工受訓合格可優先派工

營造業從業人員多屬無一定雇主或短期臨時工，常因趕工忽略安全衛生教育訓練，增加職災風險，高雄市勞工局勞檢處鑑此，自今年6月起舉辦18場教育訓練，從事營造業人員經6小時訓練，線上測驗合格即發給虛擬「台灣職安卡」，有效期間內受雇到各營造工地工作，無需重複訓練。

高市勞工局周登春表示，高雄近來建案林立，房市交易熱絡，營造工人參與啟建高樓與宏偉建築，保護他們的安全，政府責無旁貸。透過「臺灣職安卡」安全衛生教育訓練，可提昇勞工自我安全防災識能，並可獲得許多安全防護的資訊與方法，同時也可以間接舒緩營建缺工問題。

周登春說，營業者只要識別勞工是否有「職安卡」受訓認證，就可優先參考雇用派工，強化工地進場管理，減少進出工地重複受訓時間。

勞檢處長郭清吉說，據勞動部統計，營造業職業災害死亡案件約佔全產業半數，重大職災中，超過7成罹災者未接受職業安全衛生教育訓練，不可不慎。因此只要有從事營造工作意願的民眾，都可報名參加職安卡安全衛生教育訓練。「臺灣職安卡」以虛擬卡方式發行，勞工可永久保存個人受訓資