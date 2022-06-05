屏東萬年溪上游濕地生態驚豔 水雉現蹤初估逾60隻

屏東縣政府近年在萬年溪上游增闢6處、近30公頃濕地群，生態保育日見成效，除了二級保育動物水雉現蹤，還能觀察到翠鳥覓食。屏縣環保局長顏幸苑今天表示，縣府向中央申請作為國家級重要濕地與環教場域，但受疫情影響審查會一延再延，6月底將改開視訊會議，通過可能性極高，將成為台灣近10年來唯一被列為國家級的人工濕地。

今天是世界環境日，屏東縣長潘孟安也在臉書分享濕地美照。縣府這幾年在萬年溪上游設置6處人工濕地，顏幸苑形容，前後相較今非昔比，以往圳寮溪都是養豬廢水，環境髒汙不堪，萬年溪流經市區更有「萬年臭」惡名，但根據野鳥學會初步調查，濕地附近光水雉就有60餘隻，不時還可見到紅冠水雞、翠鳥，展現保育成果。

縣府去年向中央申請作為國家級重要濕地與環教場域，但審查會受疫情波及一再延期，顏幸苑表示，6月底將開視訊會議，因委員現勘對濕地群大感驚豔，通過可能性極高，而台灣近10年來沒有人工濕地被列國家級重要濕地，一旦通過不僅是屏東唯一也是全台第一。