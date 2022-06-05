快訊

為照顧父母提早退休 前消防員酒駕遭逮…卻在警車上暴斃亡

屏東萬年溪上游濕地生態驚豔 水雉現蹤初估逾60隻

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣政府在萬年溪上游增闢6處、近30公頃濕地群，二級保育動物水雉現蹤，顯現生態保育成效。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣政府在萬年溪上游增闢6處、近30公頃濕地群，二級保育動物水雉現蹤，顯現生態保育成效。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣政府近年在萬年溪上游增闢6處、近30公頃濕地群，生態保育日見成效，除了二級保育動物水雉現蹤，還能觀察到翠鳥覓食。屏縣環保局長顏幸苑今天表示，縣府向中央申請作為國家級重要濕地與環教場域，但受疫情影響審查會一延再延，6月底將改開視訊會議，通過可能性極高，將成為台灣近10年來唯一被列為國家級的人工濕地

今天是世界環境日，屏東縣長潘孟安也在臉書分享濕地美照。縣府這幾年在萬年溪上游設置6處人工濕地，顏幸苑形容，前後相較今非昔比，以往圳寮溪都是養豬廢水，環境髒汙不堪，萬年溪流經市區更有「萬年臭」惡名，但根據野鳥學會初步調查，濕地附近光水雉就有60餘隻，不時還可見到紅冠水雞、翠鳥，展現保育成果。

縣府去年向中央申請作為國家級重要濕地與環教場域，但審查會受疫情波及一再延期，顏幸苑表示，6月底將開視訊會議，因委員現勘對濕地群大感驚豔，通過可能性極高，而台灣近10年來沒有人工濕地被列國家級重要濕地，一旦通過不僅是屏東唯一也是全台第一。

不過屏東環盟常務理事洪輝祥認為，萬年溪上游濕地目前是引地下水作為地表水，未來若被列為國家級重要濕地，恐會耗費更多救命的地下水，期盼縣府能就源頭治理與汙水整治下手，真正落實環境保育，為下一代留下良好環境。

屏東縣政府在萬年溪上游增闢濕地群，除了二級保育動物水雉現蹤，還能觀察到朱鸝蹤跡。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣政府在萬年溪上游增闢濕地群，除了二級保育動物水雉現蹤，還能觀察到朱鸝蹤跡。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣政府在萬年溪上游增闢濕地群，海豐濕地湖光山色，美景宜人。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣政府在萬年溪上游增闢濕地群，海豐濕地湖光山色，美景宜人。圖／取自潘孟安臉書

人工濕地 水雉 生態保育 屏東縣政府

延伸閱讀

世界地球日屏東辦聯合淨灘 港仔沙漠清出近千公斤垃圾

相關新聞

屏東萬年溪上游濕地生態驚豔 水雉現蹤初估逾60隻

屏東縣政府近年在萬年溪上游增闢6處、近30公頃濕地群，生態保育日見成效，除了二級保育動物水雉現蹤，還能觀察到翠鳥覓食。屏...

高原期確診者垃圾負荷重 他趁機大掃除清運人員傻眼

高雄疫情進高原期，每天平均新增萬名染疫者，居家照護者垃圾清運負擔加重，高雄5月居家照護者、防疫旅館廢棄物量高達10萬10...

影／2022高雄龍舟嘉年華 健身工廠B隊奪社會混合組冠軍

「2022高雄愛河龍舟嘉年華」今年吸引高雄、台南、屏東等隊伍跨縣市參賽，雖然因為疫情，觀賽民眾不若往年擠滿愛河兩岸，大家...

學齡前幼童運動空間不足 議員促設專屬滑步車場地

根據調查，有逾6成家長找不到適合幼童運動的場地，高雄市議員陳致中指出，高市有一區一運動中心和特色公園等政策目標，但缺乏專...

高雄鳳梨、玉荷包銷日 當地超市辦試吃受好評

高雄金鑽鳳梨與玉荷包荔枝近期上架日本千葉縣超市，並舉辦試吃活動，連千葉電視台也製作高雄鳳梨專題報導，還抽出10名日本觀眾...

影／陸上運輸超大圓桶 路人見狀好奇圍觀

高雄市左營大路、海功路一帶今天凌晨一點左右，有運輸車隊趁著夜深人靜，人車稀少的深夜，用大貨車載運一座長約十公尺，直徑約七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。