屏東萬年溪上游濕地生態驚豔 水雉現蹤初估逾60隻
屏東縣政府近年在萬年溪上游增闢6處、近30公頃濕地群，生態保育日見成效，除了二級保育動物水雉現蹤，還能觀察到翠鳥覓食。屏縣環保局長顏幸苑今天表示，縣府向中央申請作為國家級重要濕地與環教場域，但受疫情影響審查會一延再延，6月底將改開視訊會議，通過可能性極高，將成為台灣近10年來唯一被列為國家級的人工濕地。
今天是世界環境日，屏東縣長潘孟安也在臉書分享濕地美照。縣府這幾年在萬年溪上游設置6處人工濕地，顏幸苑形容，前後相較今非昔比，以往圳寮溪都是養豬廢水，環境髒汙不堪，萬年溪流經市區更有「萬年臭」惡名，但根據野鳥學會初步調查，濕地附近光水雉就有60餘隻，不時還可見到紅冠水雞、翠鳥，展現保育成果。
縣府去年向中央申請作為國家級重要濕地與環教場域，但審查會受疫情波及一再延期，顏幸苑表示，6月底將開視訊會議，因委員現勘對濕地群大感驚豔，通過可能性極高，而台灣近10年來沒有人工濕地被列國家級重要濕地，一旦通過不僅是屏東唯一也是全台第一。
不過屏東環盟常務理事洪輝祥認為，萬年溪上游濕地目前是引地下水作為地表水，未來若被列為國家級重要濕地，恐會耗費更多救命的地下水，期盼縣府能就源頭治理與汙水整治下手，真正落實環境保育，為下一代留下良好環境。
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