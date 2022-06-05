疫情與下雨影響 除南橫塞車 高雄各景點人少車流順暢

端午連假最後一天，高雄各熱門景點如旗山老街、美濃、六龜等都未出現車多、人多狀況，連國道也未出現塞車，只有南橫向陽往大關山隧道出現塞車。高速公路局南控中心預估，今天下午不會出現大量北返車潮，車流維持順暢。

高雄市旗山警分局員警觀察，旗山、美濃等熱門景點端午連假三天，受下雨及疫情影響，每天前往人數並不多，車流順暢，平均每天不到千人抵達，比一般假日人還少。

六龜警分局員警也表示，六龜區因是前往桃源等山區的重要地點，一般假日也會湧現人潮、車潮，但這幾天觀察下來，觀光客並不算多，只有往南橫台東往天池會短暫出現塞車狀況，南橫今天上午及中午都有下雨，中午過後天氣狀況良好，而大關山隧道因路幅狹小，只有單邊放行，遊客至埡口時可能會短暫塞一陣子。

有南橫遊客指出，趁端午連假最後一天衝南橫，沒想到一早遇到下雨，從台東端進到大關山隧道，又因塞車等了約2小時才順利進入。