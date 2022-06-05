影／2022高雄龍舟嘉年華 健身工廠B隊奪社會混合組冠軍

「2022高雄愛河龍舟嘉年華」今年吸引高雄、台南、屏東等隊伍跨縣市參賽，雖然因為疫情，觀賽民眾不若往年擠滿愛河兩岸，大家仍大聲吶喊為選手加油。今天壓軸的是大型民俗龍舟社會混合組決賽，最後由健身工廠B隊奪下總冠軍。

今年因應疫情，參賽選手配合主辦單位，需打滿三劑、賽前快篩陰性，才上船比賽及戴口罩等規定。3天的嘉年華活動包括：精彩刺激的龍舟競賽、詼諧有趣的「布拉猴旅行團」表演、好吃好逛的河西路零廢棄市集、水域活動體驗等等，帶給大家端午節美好回憶。

地主高雄隊今年表現亮眼，蓮池潭水域運動中心隊及蓮池潭水域運動中心蓮池女龍隊，在龍舟拔河項目中力克群雄，贏得公開男子組及公開女子組雙料冠軍；上屆贏得多項冠軍的健身工廠隊，今年再度蟬連大型競技龍舟公開男子組及公開混合組冠軍。

另在傳統龍舟方面，各組冠軍名單如下：大型傳統龍舟賽-公開組冠軍「健身工廠A隊」、社會混合組「健身工廠B隊」、國際混合組「WE 」；小型民俗龍舟賽-社會女子組冠軍「蓮池潭水域運動中心」、健康混合組冠軍「左中龍鳳隊」，自強組冠軍「高雄市自強身障關懷協會」。

社會女子組競爭尤其激烈，進入決賽的各組相距都在2公尺以內，蓮池潭水域運動中心女嬌娃們身手敏捷，在近終點50公尺時，奪標手立即翻上龍頭，雙手飛升向前準備奪標，在觀眾加油中衝向終點，率先奪標取得冠軍。土撥鼠隊、海軍反潛航空大隊緊追在後，兩隊同時抵達，並列第二。