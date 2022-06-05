監控7大國際商港空氣品質 港務公司設微型感測器

為了改善港區空氣污染，港務公司今年在7大國際商港設置150處空氣品質微型感測器，即時監控空氣品質變化，有助追查污染源，未來也可望助於安排碼頭作業調度，減少空污。

港區空氣污染來源主要來自船舶、運輸車輛及裝卸作業。為提升港區環境監測品質，運用物聯網技術，台灣港務公司今年在基隆、台北、蘇澳、台中、高雄、安平及花蓮等7大國際商港，運用物聯網技術，增加設置150處空氣品質微型感測器，全天候即時監控港區空氣品質變化。

港務公司新聞稿說明，空氣品質微型感測器設置地點以散雜貨裝卸作業區、港區主要交通要道及鄰近市區周界優先考量，並以間隔100到300公尺方式密集設置。可監測溫度、濕度、細懸浮微粒（PM10、PM2.5）及揮發性有機化合物等。

感測器結合智慧化預警系統，如遇監測異常，可立即通報港口作業人員快速掌握，並整合港區域監測數據，分析污染熱點及好發時段，加強可疑污染來源的追查。未來也規畫透過大數據分析，預測港區一週空氣品質變化，有效安排碼頭作業調度，減少貨物裝卸作業對市區空品衝擊。

港務公司資料指出，為改善港口空氣品質，透過船舶減速、船舶使用低硫燃油及擴大岸電設施使用等多項改善措施，去年各港口整體減碳量達8萬9882公噸，相當於231座大安森林公園年碳吸附量，另PM2.5也減量441.5公噸，二氧化硫減7950.1公噸，成果顯著。

港務公司並導入港區智慧化水質管理措施，針對將發展為全台最大遊艇碼頭區的安平港，建置3處水質自動連續監測站。可監測pH、溶氧、氨氮、生化需氧量等項目，即時掌握港市交界水體之交互影響，以提供無污染水域發展親水遊憩。

港務公司表示，升級空氣品質及水質管理，是港區智慧化環境管理措施的第一步，將持續導入智慧化管理，逐年擴增環境監控措施的密度及範圍，期望透過發展多元智慧環境監控管理措施，以追蹤港區污染成因與防治成效，有效提升港區整體環境品質。