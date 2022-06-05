學齡前幼童運動空間不足 議員促設專屬滑步車場地

根據調查，有逾6成家長找不到適合幼童運動的場地，高雄市議員陳致中指出，高市有一區一運動中心和特色公園等政策目標，但缺乏專屬學齡前兒童的運動場地、規畫，呼籲設置全台首座幼兒運動中心，或在現有的運動中心增設幼兒運動空間、課程。

陳致中說，滑步車是當前最夯的幼兒運動，學齡前是幼童發展肢體、協調的黃金期，不少家長反映高雄缺乏相關滑步車運動競賽場地，常要讓孩子在停車場練習滑步車。市府將在小港森林公園設置運動中心，籲同步設置兒童滑步車場地。

運發局長侯尊堯表示，目前在中正極限運動場有設置滑步車場地，面積廣大可依需求擺設動線，可供教練開課租用。在國體場後方也有優質賽道，可供兒童使用。但專屬滑步車場地還在尋覓適合的場地，可朝運動中心周遭場地設置為目標。

4月底運發局與陳致中至小港森林公園會勘場地，預計在小港運動中心停車場用地西側，偏南設置滑步車場、偏北直排輪場，現已請建築師評估經費，後續將作為爭取經費，納入運動中心後續擴充計畫。