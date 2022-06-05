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高雄鳳梨、玉荷包銷日 當地超市辦試吃受好評

中央社／ 記者蔡孟妤高雄5日電

高雄金鑽鳳梨與玉荷包荔枝近期上架日本千葉縣超市，並舉辦試吃活動，連千葉電視台也製作高雄鳳梨專題報導，還抽出10名日本觀眾贈送金鑽鳳梨，分享高雄農產好滋味。

高市農業局今天發布新聞稿表示，高雄金鑽鳳梨與玉荷包荔枝產期將進入尾聲，高雄市「高雄首選」電商平台攜手日本千葉當地連鎖超市Sun Bel'x等，於6月4日、5日連續2天舉辦30場金鑽鳳梨與玉荷包試吃推廣活動，頗受好評。

農業局表示，台灣鳳梨品質好、甜度高，有別於其他國家，連鳳梨果心也可食用，在日本市場作出產品區別。這次一同上架的玉荷包荔枝僅有短短2週產期，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實。

此外，還有大樹區農會推出的鳳荔雙心酥，結合金鑽鳳梨及玉荷包荔枝所製成的內餡，雙重香甜果肉，提升高雄農產加工品知名度。

農業局表示，高雄鳳梨自4月底上架日本千葉縣連鎖超市，一上架引發搶購熱潮，配合這次試吃推廣活動，為鳳梨及玉荷包最後一波產期再添銷售高峰。

日本千葉連鎖超市也表達希望與「高雄首選」平台長期配合意願，讓日本消費者年年都能品嚐到高雄優質農產。千葉電視台晨間新聞節目甚至製作高雄鳳梨專題報導，更抽出10名日本觀眾贈送金鑽鳳梨，分享高雄農產好滋味。

根據農業局統計，截至4月底，高雄鳳梨外銷日本約3200公噸，與去年同期相比漲幅約3.5倍。高雄玉荷包荔枝自5月底陸續出口，目前預估出口登記量也達到100公噸，盼玉荷包外銷今年也持續開出紅盤。

農業局長張清榮說，「高雄首選」品牌多年來深耕日本市場，農業局也協助農民升級冷鏈與加工設備，提升品質，盼增加銷量，也提升日本市場占有率。

鳳梨 日本 荔枝

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