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因應行動不便確診者就醫 高雄客運增2輛防疫專車服務

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市目前有96位防疫計程車運將，提供24小時服務。6月1日起也增加2輛防疫專車供行動不便者使用。記者林巧璉／翻攝
高雄市目前有96位防疫計程車運將，提供24小時服務。6月1日起也增加2輛防疫專車供行動不便者使用。記者林巧璉／翻攝

高雄市目前有96位防疫計程車運將，提供24小時服務。高雄防疫計程車隊自民國109年3月成立，根據高市交通局統計，自5月開始接送確診民眾，每天約載送300趟次。另因應行動不便的確診民眾至醫院洗腎需求增加，6月起，高雄客運也投入2輛防疫專車供行動不便者使用。

交通局表示，過去防疫計程車大多服務民眾入境預約及疫調臨派等接送需求，今年5月開始確診人數逐漸增加，司機每周PCR採檢1次，保護自己及乘客安全。為讓司機作好自我保護，搭乘民眾可以放心乘坐，交通局日前邀請專業感控護理師向司機辦理3場教育訓練，加強防護裝備及觀念，並要求確實作好各項清消工作

高雄國際機場排班計程車自律委員會林姓會長也號召會員從109年9月開始加入市府防疫車隊，如遇到有低收入戶民眾即免費提供低收入戶民眾搭乘車輛，更主動降低乘客交通費用的負擔，在疫情期間為社會弱勢族群送上一份溫暖的關懷。

陳姓防疫計程車駕駛說，開防疫車輛覺得滿有成就感的，之前家人或朋友們常擔心執勤防疫任務會有染疫風險，但相較一般工作，因執勤防疫過程要求嚴謹，隨時需要清消，提高自我保護意識，若讓自己再選擇一次，還是會義無反顧答應執行防疫計程車任務。

交通局也說，感謝防疫專車司機長時間待命，提供接送服務，犧牲與家人相處時間，還要取得同住家人的體諒，交通局也呼籲防疫工作及清消作業不能鬆懈，在這波疫情期間，大家共同攜手做好防疫工作。

高雄市目前有96位防疫計程車運將，提供24小時服務。6月1日起也增加2輛防疫專車供行動不便者使用。記者林巧璉／翻攝
高雄市目前有96位防疫計程車運將，提供24小時服務。6月1日起也增加2輛防疫專車供行動不便者使用。記者林巧璉／翻攝

防疫計程車 疫情

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