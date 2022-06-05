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在當鋪上班的公務員 練就鑑定絕技 成就感是助人

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市動產質借所經理蔡慈榕當公務員20多年，她說，能在百姓經濟最困難時刻伸援手，是這份工作最大意義及成就感。記者王慧瑛／攝影
高雄市動產質借所經理蔡慈榕當公務員20多年，她說，能在百姓經濟最困難時刻伸援手，是這份工作最大意義及成就感。記者王慧瑛／攝影

「在動質所服務，體現我當公務員的使命！」高雄市動產質借所經理蔡慈榕當公務員20多年，早年在稅務體系查帳抓逃漏稅，5年多前接下動質所經理一職，她說，能在百姓經濟最困難時刻伸援手，覺得工作有意義及成就感，曾有民眾帶綠豆湯來表達謝意，足見同仁有溫度服務獲得認同。

質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力，是另類公務經驗。若鑑定、鑑價有錯，必須自行負擔失誤代價，曾有同仁因鑑定閃失慘賠七位數金額，蔡慈榕說，在質借所上班，除了人品要端正，工作態度要膽大心細，所方不定期辦研習課程，提高同仁對名表、鑽石辨識能力，經過嚴格專業訓練、把關，一來避免失誤，也才能讓民眾信服。

「鑑定過程相當傷眼力，還好有愈來愈多工具來輔助！」質借所資深員工劉介玉仔細端詳民眾拿來質借的鑽戒，用肉眼看還不夠，透過各式工具再確認一次才放心。

近2年疫情摧折經濟，許多人收入銳減甚至歸零，一名靠著結婚金飾周轉養大一對兒女的媽媽，與質借所結緣20多年，在孩子長大就業後贖回金飾，日前她再度踏入質借所，原來是因為疫情因素，兒女工作不順，家計壓力又落到她身上，她說，在困頓、手頭不方便時期，還好有質借所相助，至少不會求助無門，也不必向親友開口徒增尷尬。

蔡慈榕說，「走進當鋪不見得是窮人，更不是一件丟臉的事」，公營當鋪樂意在民眾有急用時助一臂之力，曾有中小企業老闆遇臨時資金需求帶金磚來質借百萬，也有人感嘆「太慢發現有公營當鋪，多走了一段冤枉路」。

因應疫情對各行各業衝擊，高雄市動質所今年5至7月期間放寬展延繳息次數，確診者或居隔者（領有居隔通知書）今年5至7月辦理質借，月利率從0.9%降為0.7%，質借1萬元，月息從90元降為70元，陪民眾度過疫情難關。

高雄市動產質借所經理蔡慈榕當公務員20多年，她說，能在百姓經濟最困難時刻伸援手，是這份工作最大意義及成就感。記者王慧瑛／攝影
高雄市動產質借所經理蔡慈榕當公務員20多年，她說，能在百姓經濟最困難時刻伸援手，是這份工作最大意義及成就感。記者王慧瑛／攝影
高雄市動產質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力。記者王慧瑛／攝影
高雄市動產質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力。記者王慧瑛／攝影
高雄市動產質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力。記者王慧瑛／攝影
高雄市動產質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力。記者王慧瑛／攝影
鑑定鑽石、名表學問多，動產質借所常辦研習課程，幫助同仁增加專業知識，提高辨識及把關能力，一來避免失誤，也才能讓民眾信服。圖／高雄市動產質借所提供
鑑定鑽石、名表學問多，動產質借所常辦研習課程，幫助同仁增加專業知識，提高辨識及把關能力，一來避免失誤，也才能讓民眾信服。圖／高雄市動產質借所提供
高雄市動產質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力。記者王慧瑛／攝影
高雄市動產質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力。記者王慧瑛／攝影
鑑定鑽石、名表學問多，動產質借所常辦研習課程，幫助同仁增加專業知識，提高辨識及把關能力，一來避免失誤，也才能讓民眾信服。圖／高雄市動產質借所提供
鑑定鑽石、名表學問多，動產質借所常辦研習課程，幫助同仁增加專業知識，提高辨識及把關能力，一來避免失誤，也才能讓民眾信服。圖／高雄市動產質借所提供
高雄市動產質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力。記者王慧瑛／攝影
高雄市動產質借所現有12名公務員，個個練就鑑定鑽石、名表功力。記者王慧瑛／攝影

疫情 當鋪 公務員

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