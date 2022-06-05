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走過百年收當品大不同 高雄公營當鋪看盡人生百態

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市動質所就是公營當鋪，陳設、服務流程類似銀行，民眾抽取號碼牌號後，有4、5名工作人員坐鎮櫃台服務，接著處理鑑定、鑑價。王慧瑛／攝影
高雄市動質所就是公營當鋪，陳設、服務流程類似銀行，民眾抽取號碼牌號後，有4、5名工作人員坐鎮櫃台服務，接著處理鑑定、鑑價。王慧瑛／攝影

高雄市財政局旗下有全台唯二的公營當鋪，另一家在台北市。高雄市動產質借所成立近百年，坐落在鹽埕區巷弄內，外觀不起眼，有別於民眾對民間當鋪刻板印象，公營利率、手續便民，重視質借人權益。

質借所與時俱進，早期民眾拿棉被、電扇來當，近年主流物品是黃金、鑽石勞力士表，也收出場2年內3C產品，是中南部唯一公營當舖，有人專程從屏東、台南來求助。

經理蔡慈榕說，公營當鋪存在價值是協助臨時有資金困難者紓困，不以營利為目的，一般民眾月息0.9%，也就是借1萬元，每月利息90元，設籍高雄低收入戶月息0.6%，還可分期還款、繳息展延及ATM轉帳繳息服務，站在當事人最佳利益著想，相當佛心。目前作法是，一兩黃金可借4萬元，鑽石、勞力士表視等級而定，個人質借上限200萬元。

動質所陳設類似銀行，抽取號碼牌號後，有4、5名工作人員坐鎮櫃台服務，接著處理鑑定、鑑價。某日下午2點半左右，一名40多歲婦人帶一副鑽石耳環、2枚鑽戒上門，她說，家人臨時有急用，找銀行緩不濟急，對公銀當鋪有信賴感，如願借走約3萬元。

動質所團隊服務過程看盡人生百態，信手拈來都是故事。曾有一名中山大學外籍生一早站質借所門口等開張，她生活費花光，在台舉目無親，將母親送她的黃金項鍊拿來質借2萬多元，穩定繳息，在畢業離台前贖回。也有老人家擔心金飾被不肖兒孫覬覦，把質借所當保險箱概念。

某天有對夫妻帶一袋金飾來辦質借，神情緊張，原來是他們手機操作下單失誤，想買1張股票，下成10張，一時間資金無從調度，擔心違約交割心急如焚，打聽有公家當鋪決定上門求助。約莫10天後，這對夫妻再度現身，滿臉笑容說「買的股票漲了，獲利後馬上來辦贖回」。蔡慈榕說，同仁雖然為他們感到開心，不忘提醒「質借所是提供民眾短期資金救急，股票投資還是要謹慎」。

「物歸原主是最圓滿的！」蔡慈榕提到，有一名婦人瞞丈夫拿婚戒來質借，超過3個月忘了繳利息，動質所同仁多次聯繫找不到人，直到戒指被公告拍賣才慌張出現，丈夫怕妻子有遺憾，出高價在流當品拍賣會買回婚戒，化解一場虛驚。

高雄市財政局長陳勇勝說，公營當鋪質借利率低，收當安全，提供民眾短期資金融通，不以營利為目的。王慧瑛／攝影
高雄市財政局長陳勇勝說，公營當鋪質借利率低，收當安全，提供民眾短期資金融通，不以營利為目的。王慧瑛／攝影
高雄市動質所就是公營當鋪，陳設、服務流程類似銀行，民眾抽取號碼牌號後，有4、5名工作人員坐鎮櫃台服務，接著處理鑑定、鑑價。王慧瑛／攝影
高雄市動質所就是公營當鋪，陳設、服務流程類似銀行，民眾抽取號碼牌號後，有4、5名工作人員坐鎮櫃台服務，接著處理鑑定、鑑價。王慧瑛／攝影
高雄市動質所就是公營當鋪，團隊清一色是公務員。記者王慧瑛／攝影
高雄市動質所就是公營當鋪，團隊清一色是公務員。記者王慧瑛／攝影
高雄市財政局旗下有全台少見的公營當鋪，機關名稱是高雄市政府動產質借所。記者王慧瑛／攝影
高雄市財政局旗下有全台少見的公營當鋪，機關名稱是高雄市政府動產質借所。記者王慧瑛／攝影

當鋪 鑽石 勞力士

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