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高醫65周年院慶 挑戰單車80公里繞「大中小津岡」5院

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅，慶祝65周年院慶。圖／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅，慶祝65周年院慶。圖／高醫提供

高雄醫學大學附設中和紀念醫院65周年院慶，在疫情緊繃期間全心投入抗疫的醫院員工，今天以挑戰80公里的單車騎乘，為醫院慶祝生日快樂，早上6點50分從高醫出發，沿著捷運、輕軌及渡輪，接棒繞行體系5家醫院，傳遞守護民眾健康的信念。

受疫情影響，高醫今年取消室內院慶活動，改辦別開生面的「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅。今天一早高醫啟川大樓一樓就集結了65名熱愛單騎的員工，在高醫董事長陳建志、高醫大校長楊俊毓、附設中和紀念醫院院長鍾飲文、副院長林志隆、戴嘉言，以及高醫體系的高雄市立小港醫院院長郭昭宏、大同醫院院長傅尹志、旗津醫院院長蔡忠榮及高醫岡山醫院執行長吳登強等人領軍下，精神抖擻出發。

陳建志表示，COVID-19疫情改變了人類的生活習慣，很多人減少外出旅遊、運動及聚會，高醫在創院65周年舉辦這項節能減碳運動，除了讓同仁體驗高醫一路走來的成長過程外，也希望藉由踩踏兩輪帶動體系醫院的快速行進，同時鼓勵民眾走出戶外運動，走出疫情陰影。

楊俊毓說，受到新冠疫情的影響，很多人不敢搭乘大眾運輸工具，為了保持社交距離、避免感染，紛紛改騎自行車，高醫65周年院慶舉辦單車活動，既可保持與他人的安全距離，同時拉近了與環境及健康的距離，是力行防疫新生活很好的運動，希望大家勤於運動、走向戶外，逐步回歸正常生活。

鍾飲文指出，高醫附早年在六合路的門診起家，在董事會的支持、歷任校、院長的帶領及全體同仁的努力下，成為1千多床的醫學中心，並擴大到5家醫院的體系規模，已成為南台灣醫學重鎮。高醫承擔抗疫重任，同仁凝聚力量克服疫情難關，未來繼續實踐醫學大學附屬醫院的社會責任，也希望藉此單騎活動，一棒接一棒，傳遞愛與正向的力量。

催生挑戰極限活動的林志隆表示，高醫體系醫院橫跨南北高雄，包含小港醫院、大同醫院、旗津醫院及預定明年開幕的高醫岡山醫院，暱稱「大中小津岡」，形成山海一體的規模。本身是單車好手的他，曾號召高醫同班同學組成千歲團，單騎挑戰近70公里的屏東沿山公路，這次擔任第一隊領騎人。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅，慶祝65周年院慶。圖／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅，慶祝65周年院慶。圖／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅，慶祝65周年院慶。圖／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅，慶祝65周年院慶。圖／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅，慶祝65周年院慶。圖／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦「高醫大中小津岡・鐵馬傳愛護健康」單騎之旅，慶祝65周年院慶。圖／高醫提供

高醫 疫情 單車

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